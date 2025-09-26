虎媽把女兒關到死收押理由曝　刻意隱瞞有串供滅證逃亡可能

▲台中一棟透天昨日傳出21歲陳女疑似遭媽媽拘禁死亡。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名21歲陳女昨日被爸爸發現陳屍在家中房內多日，自行報案，不過檢警查出陳母詹女涉嫌拘禁致死，昨日當庭將人逮捕聲押獲准。台中地院認為，詹女有刻意隱瞞死者死訊情況，且有串供滅證逃亡之虞，裁定收押。

據了解，陳家多年前搬到大甲該棟透天社區，是在社區角落一戶，平時跟鄰居也互動不多，但陳母詹女長年都是擔任家管，眾所皆知，知道詹女控制欲較強，猶如人稱的「虎媽」。陳家爸爸在擔任資深做工師傅，不太管家內事，都由太太負責，陳家大姊則是在外讀書，近年不在家，並不知情。

而21歲陳女，自從高中就因不明原因休學，沒有到外工作，平時也就跟著媽媽待在家，母女近日疑似因為小事爭吵。詹女自稱20日最後一次看到女兒，21日女兒把自己反鎖在房內，已經5天未見人。

昨日檢警發現陳女遺體已經死亡多時，懷疑有內情，發現媽媽詹女涉嫌重大，依拘禁致死罪嫌聲押獲准。

台中地院指出，依卷內證據資料，足認被告詹女涉私行拘禁致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大。且本罪為本刑5年以上重罪，詹女有有畏罪逃亡之虞，且被告與相關證人具有一定親屬關係，刻意隱瞞死者死亡訊息， 亦有串供 、滅證之虞，裁定羈押禁見。