藍營轟民進黨是防災破口　綠回擊：當下最重要是救災、不是甩鍋

▲罹難者家屬劉先生向縣長徐榛蔚抱怨表示，根本沒接到撤離通知。（圖／記者王兆麟攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，多位災民批評縣政府並未通知疏散、撤離。國民黨團則痛批，民進黨推託成最大防災破口，無能防災還想甩鍋。對此，綠委陳培瑜今（26日）表示，從9月21日到23日總共有43個小時，花蓮縣政府不該再卸責。吳思瑤則指出，卸責也好、究責也罷，都請救災後再進行，誰要負上行政責任、刑事責任，都有人調查，現在全力搶救鄉親，這是一條條人命。

陳培瑜表示，在撤離議題上，還是要回到9月21日當天下午7點多至9月23日，中間有43小時，花蓮縣政府本來就應該開始撤離，不管是對照圖資、門戶編號、相關人戶、家戶數進行撤離。在更早之前，花蓮縣政府身為地方父母官，應該對於地方家戶、鄰里長系統是知悉的，當然遇到各種天災時，該撤離就撤離、該怎麼做就怎麼做，不應該以藉口去卸責。她再次強調，從9月21日到23日總共有43個小時，其實花蓮縣政府應有所作為，不該再卸責。

陳培瑜指出，到今天已經有許多縣民提到沒收到撤離通知。以她過去在花蓮居住20年，再次「感到非常遺憾」。過去這兩天有很多光復好朋友，以及她在光復的學生不斷推播在地訊息，她也會第一時間回覆。

當地無黨籍議員楊華美今天貼文指出，縣政府資訊平台混亂，提出問題後，一下要打給消防局，一下是林業局，連縣府都不清楚什麼事情該找誰，造成議員都變成無頭蒼蠅。陳培瑜坦言，只好請議員向當地中央指揮所求救。花蓮縣政府到現在都還沒上緊發條，到底責任在誰身上，大家看得非常清楚。

吳思瑤強調，當下最重要的就是救災、不是卸責甩鍋，救災SOP在藍白眼中不是人命優先，而是甩鍋、造謠、討錢，現在還有失聯鄉親需要政府救援，不管中央地方都是政府，非常遺憾，中央全力支援地方的過程，看到藍白救災SOP卻是卸責造謠，實在讓人傷心。

吳思瑤指出，不管如何，卸責也好、究責也罷，都請救災後再進行，誰要負上行政責任、刑事責任，都有人調查，現在全力搶救鄉親，這是一條條人命，藍白政治工作者應該想一想，他們花在造謠、卸責的心力，比救災多。

