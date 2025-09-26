　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營轟民進黨是防災破口　綠回擊：當下最重要是救災、不是甩鍋

▲▼罹難者家屬劉先生向縣長徐榛蔚抱怨表示，根本沒接到撤離通知希望能主持公道。（圖／記者王兆麟攝）

▲罹難者家屬劉先生向縣長徐榛蔚抱怨表示，根本沒接到撤離通知。（圖／記者王兆麟攝）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，多位災民批評縣政府並未通知疏散、撤離。國民黨團則痛批，民進黨推託成最大防災破口，無能防災還想甩鍋。對此，綠委陳培瑜今（26日）表示，從9月21日到23日總共有43個小時，花蓮縣政府不該再卸責。吳思瑤則指出，卸責也好、究責也罷，都請救災後再進行，誰要負上行政責任、刑事責任，都有人調查，現在全力搶救鄉親，這是一條條人命。

陳培瑜表示，在撤離議題上，還是要回到9月21日當天下午7點多至9月23日，中間有43小時，花蓮縣政府本來就應該開始撤離，不管是對照圖資、門戶編號、相關人戶、家戶數進行撤離。在更早之前，花蓮縣政府身為地方父母官，應該對於地方家戶、鄰里長系統是知悉的，當然遇到各種天災時，該撤離就撤離、該怎麼做就怎麼做，不應該以藉口去卸責。她再次強調，從9月21日到23日總共有43個小時，其實花蓮縣政府應有所作為，不該再卸責。

陳培瑜指出，到今天已經有許多縣民提到沒收到撤離通知。以她過去在花蓮居住20年，再次「感到非常遺憾」。過去這兩天有很多光復好朋友，以及她在光復的學生不斷推播在地訊息，她也會第一時間回覆。

當地無黨籍議員楊華美今天貼文指出，縣政府資訊平台混亂，提出問題後，一下要打給消防局，一下是林業局，連縣府都不清楚什麼事情該找誰，造成議員都變成無頭蒼蠅。陳培瑜坦言，只好請議員向當地中央指揮所求救。花蓮縣政府到現在都還沒上緊發條，到底責任在誰身上，大家看得非常清楚。

吳思瑤強調，當下最重要的就是救災、不是卸責甩鍋，救災SOP在藍白眼中不是人命優先，而是甩鍋、造謠、討錢，現在還有失聯鄉親需要政府救援，不管中央地方都是政府，非常遺憾，中央全力支援地方的過程，看到藍白救災SOP卻是卸責造謠，實在讓人傷心。

吳思瑤指出，不管如何，卸責也好、究責也罷，都請救災後再進行，誰要負上行政責任、刑事責任，都有人調查，現在全力搶救鄉親，這是一條條人命，藍白政治工作者應該想一想，他們花在造謠、卸責的心力，比救災多。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

民進黨酸黃國昌少點狗仔跟監　民眾黨批：轉移執政無能焦點

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

民進黨酸黃國昌少點狗仔跟監　民眾黨批：轉移執政無能焦點

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

政治熱門新聞

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

看得懂嗎？　北市政風處新聞稿出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等詞

更多熱門

相關新聞

謝國樑、邱佩琳心繫花蓮！捐一月薪資助重建

謝國樑、邱佩琳心繫花蓮！捐一月薪資助重建

樺加沙颱風豪雨重創花蓮光復鄉，造成嚴重災損。基隆市長謝國樑自24日即與花蓮縣長徐榛蔚直接溝通、了解災區需求後，隨即於昨（25）日指示市府團隊展現同舟共濟精神，盤點可投入的車輛、機具與人力，並已出發支援花蓮災後清理工作。今（26）日謝國樑更宣布，除與雙北市長以及基隆副市長邱佩琳，共同捐出一個月薪資外，亦結合市民的愛心，透過社會救助金專戶捐出200萬元，協助花蓮度過最艱困的時刻。

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

用公款找廟婆作法　花蓮前文化局長遭起訴

用公款找廟婆作法　花蓮前文化局長遭起訴

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

關鍵字：

花蓮傅崐萁徐臻蔚國民黨救災陳培瑜吳思瑤民進黨

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面