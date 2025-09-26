不只「請、謝謝」！　育兒專家揭「培養小孩社交力」真正祕訣

▲社交能力正成為現代孩子的重要競爭力。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

社交能力正成為現代孩子的重要競爭力。就有育兒專家指出，孩子的優秀社交技能並非單靠背誦「請」和「謝謝」而來，而是源自家庭日常互動與情感安全的環境。

《CNBC》報導，育兒專家勞達（Reem Raouda）分析超過200組親子關係後發現，孩子在成長過程中，透過觀察父母的行為，學會溝通、共情與自我表達。她總結出9項父母在早期就應該實踐的行為：

1.開放談論情緒：父母以自身情緒為例，教孩子認識和表達感受。

2.日常示範同理心：透過簡單善行，孩子學會關心他人。

3.培養真實自信：鼓勵孩子嘗試並接受失敗，建立能力感和自我價值。

4.教導衝突後修復：學會如何彌補關係是長期健康人際互動的關鍵。

5.肯定孩子感受：尊重孩子的情緒，讓其感到被理解和重視。

6.辨識社交線索：教孩子觀察他人情緒與微妙互動，提升社交敏感度。

7.適度放手：讓孩子自行處理衝突，培養問題解決能力。

8.把錯誤當學習：將失誤視為成長機會，建立韌性與責任感。

9.傾聽多於說教：示範耐心與尊重，孩子自然學會同理與溝通技巧。

育兒專家勞達表示，這些日常行為能為孩子奠定情感安全的基礎，培養出更具同理心、情緒智慧和人際適應力的孩子。

隨著社交能力對未來生活與職場的重要性日益提升，專家建議家長從小營造支持、尊重與真誠互動的環境，讓孩子能在真實世界中建立良好人際關係。



