921後最大堰塞湖釀花蓮災情　王婉諭：究責的口水戰無助於救災

實習記者石嘉豪／台北報導

馬太鞍溪上游的堰塞湖日前因溢流，導致花蓮光復鄉受到水患重創，截至目前為止，已釀14人死亡。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（25日）表示，該堰塞湖是921後最大的堰塞湖，面對天災，沒有什麼比團結更重要，不要再把災害當政治攻防題材，相互究責的口水戰，無助於救災。

王婉諭表示，馬太鞍溪上游因為去年4月的大地震，造成土石崩塌，加上今年7月薇帕颱風帶來豪雨，所以形成了堰塞湖，之後又經歷楊柳、樺加沙颱風的豪雨，導致湖水溢流。

王婉諭點出，內政部自7月起持續監控，還邀集前部長李鴻源和各大學的水利、土木、地質專家組成團隊，而台大土木系主任游景雲說，曾評估過爆破、降挖、引流或抽水等方式，但每一個都有技術的限制，加上堰塞湖位於深山，連車子都到不了，施工機具更不用說。

此外，王婉諭指出，李鴻源也說這座堰塞湖的蓄水量體相當於一座水庫，是根本不可能爆破的，在颱風來之前，唯一務實的做法，就是提前計算溢流條件、流速和範圍，並且預先疏散居民。

王婉諭進一步指出，9月20日中央災害應變中心會議，正是在專家們的評估下，才要求擴大疏散範圍。王婉諭強調，自己是地質系畢業的，她選擇相信專業。

王婉諭說，馬太鞍上游的堰塞湖，是921之後最大的一個，近期的天災頻繁，她相信專家們都已經盡力，唯一要檢討的，或許就是疏散是否夠徹底。

最後，王婉諭表示，面對天災，沒有什麼比團結更重要，不要再把災害當政治攻防題材，此刻最重要的是，前線救災和釐清事實，其它相互究責的口水戰，都無助於公共的討論。