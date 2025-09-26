1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，一名自稱是縣府第一線人員的網友在網路論壇發文喊話中央，「1天撤8000人，你有本事你來啊」，引發社會關注。光復鄉長林清水表示，公所已經盡力通知，但21日晚間才知道撤離人數從300人增加至8000人，加上部分居民聽信評估水深大約1公尺，輕忽大意了，沒想到大水超乎想像。

▲光復鄉市區受到洪災重創。（圖／記者李毓康攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，花蓮光復鄉災情嚴重。但有一名自稱是縣府第一線人員的網友在網路論壇Dcard發文，聲稱地方政府自9月21日開始自行撤離居民，結果21日晚間中央才確認應撤離的人數和範圍，讓他覺得很傻眼，「我們警消是神仙嗎？1天撤8000人，你有本事你來啊！」

▼▲大水退去後，道路上仍留有大量淤泥。（圖／記者李毓康攝）

對於撤離爭議，光復鄉長林清水表示，原本中央團隊預估撤離範圍僅3個村，21日重新評估之後，撤離範圍擴大到8個村，人數也從300多人增加至8000人，要在短短1天半內完成撤離，已經超出地方能力以及收容能量，公所已經盡力通知，23日上午一共出動2次廣播車，呼籲居民撤離或進行垂直避難，林保署也發布4封細胞簡訊通知。

林清水提到，上級指示的撤離方式共有3種，包含依親、收容中心安置、住家垂直避難，但是部分居民聽信評估水深大約1公尺，輕忽大意了，結果大水超乎想像，水淹大約1層樓高（3公尺左右）。

行政院長卓榮泰表示，此次災害的死亡事件大多發生在1樓，原因必須調查清楚，才能對未來的撤離工作進行更有效的改進；此外，目前仍有大量民眾還在安置收容中心，包含確保民生物資足夠、各項藥品充裕、環境維護，或是否需要遷移到更安全的地方等考量，都必須納入，後續將請前進協調所和花蓮縣政府合力完成改善工作。