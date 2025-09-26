光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝！瞬間變一片泥海

記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流，洪峰衝斷馬太鞍溪橋後水淹光復市區，臉書粉專「GeoLab空間資訊實驗室」近日貼出災前與災後的衛星雲圖，比對之後畫面驚見「半個光復鄉消失」，原本翠綠的農田瞬間被泥水覆蓋，讓不少網友看了直呼震撼，「大自然的力量太恐怖了！」

▲對比照曝光。（圖／翻攝自FB GeoLab空間資訊實驗室）



臉書粉專「GeoLab空間資訊實驗室」發文，根據國家太空及遙測研究中心釋出的最新影像，製作了光復鄉溢流前後的對比動畫。從高空視角可以明顯看到，洪水來襲後，水勢不僅擴散範圍驚人，也徹底改變了當地的地貌與景觀。

原本光復鄉城鎮與農田交織的畫面，短時間內全被泥水吞沒，大片農地消失，村落房舍浸泡在洪水中，昔日綠油油景致不復存在，取而代之的是一片混濁的泥水。

貼文曝光，網友感嘆「這裡根本變成河道了」、「未來恐怕只能遷村」、「沒出這件事 不曉得原來光復市區那麼脆弱，而且離河道也不遠」、「下方都住好多人，真的看起來很危險」、「這邊本來就是一個超大河床」、「河床已經比村落地面還高！還能住人嗎？」「原來那些泥巴，是從河裡被沖出來的」、「這破口入水處，有得補了，上游，下游都要處理」。

針對此次災情，有光復鄉鄉民指出，馬太鞍溪南岸堤防中間有兩個大缺口，有兩座砂石場，質疑是否是造成洪水沖進光復鄉市區的關鍵。對此，水利署指出，該缺口是為了堤後排水做的開口堤，在這次災前已完全封堵；但有一處堤後坡有300公尺長的受損，將在2周內完成搶修，在明年汛期前復建。對整個馬太鞍溪周邊堤防的加固部分，水利署會在3個月內全部檢視一遍。

經濟部水利署副署長陳建成補充，這次會淹水主要是最大流量來到每秒8800立方公尺，整個馬太鞍溪的100年流量是每秒2040立方公尺，也就是說超過原來堤防設計所能容納的保護標準大概4倍。

．本文獲「GeoLab空間資訊實驗室」授權報導。

