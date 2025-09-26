　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝！瞬間變一片泥海

記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流，洪峰衝斷馬太鞍溪橋後水淹光復市區，臉書粉專「GeoLab空間資訊實驗室」近日貼出災前與災後的衛星雲圖，比對之後畫面驚見「半個光復鄉消失」，原本翠綠的農田瞬間被泥水覆蓋，讓不少網友看了直呼震撼，「大自然的力量太恐怖了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自FB GeoLab空間資訊實驗室）

▲對比照曝光。（圖／翻攝自FB GeoLab空間資訊實驗室）

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「GeoLab空間資訊實驗室」發文，根據國家太空及遙測研究中心釋出的最新影像，製作了光復鄉溢流前後的對比動畫。從高空視角可以明顯看到，洪水來襲後，水勢不僅擴散範圍驚人，也徹底改變了當地的地貌與景觀。

原本光復鄉城鎮與農田交織的畫面，短時間內全被泥水吞沒，大片農地消失，村落房舍浸泡在洪水中，昔日綠油油景致不復存在，取而代之的是一片混濁的泥水。

貼文曝光，網友感嘆「這裡根本變成河道了」、「未來恐怕只能遷村」、「沒出這件事 不曉得原來光復市區那麼脆弱，而且離河道也不遠」、「下方都住好多人，真的看起來很危險」、「這邊本來就是一個超大河床」、「河床已經比村落地面還高！還能住人嗎？」「原來那些泥巴，是從河裡被沖出來的」、「這破口入水處，有得補了，上游，下游都要處理」。

針對此次災情，有光復鄉鄉民指出，馬太鞍溪南岸堤防中間有兩個大缺口，有兩座砂石場，質疑是否是造成洪水沖進光復鄉市區的關鍵。對此，水利署指出，該缺口是為了堤後排水做的開口堤，在這次災前已完全封堵；但有一處堤後坡有300公尺長的受損，將在2周內完成搶修，在明年汛期前復建。對整個馬太鞍溪周邊堤防的加固部分，水利署會在3個月內全部檢視一遍。

經濟部水利署副署長陳建成補充，這次會淹水主要是最大流量來到每秒8800立方公尺，整個馬太鞍溪的100年流量是每秒2040立方公尺，也就是說超過原來堤防設計所能容納的保護標準大概4倍。

．本文獲「GeoLab空間資訊實驗室」授權報導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

旅客背鏟子、扛鍋子湧車站　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

旅客背鏟子、扛鍋子湧車站　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

【沒收撤離通知】母、姊命喪泥流中！他等水退揹母遺體上屋頂

生活熱門新聞

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

佛祖街2歲童微弱哭喊：救救阿公阿嬤　尋「聲」奇蹟救3人

收到緊急通知！竹北吊車大王「再調出怪手、水車」前進花蓮

雲端發票少1設定　幸運兒大獎掰：很多人不知

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

更多熱門

相關新聞

李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。許多熱心民眾都買物資送去花蓮，或者捐款，盡一份心力，在台發展的人氣啦啦隊成員李多慧稍早發文表示，她在上班前，先去一趟銀行，捐了30萬元，「祈願花蓮能夠早日恢復」。貼文曝光後，被大票網友讚爆。

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

關鍵字：

影音水災花蓮光復鄉洪水災害

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面