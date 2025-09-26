垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

▲陸軍赴花蓮協助救災。（圖／國防部提供）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，外界批評縣府撤離不力，花蓮縣府則稱「內政部新創垂直避難，讓很多人自認家中夠安全」。對此，前內政部長李鴻源今（26日）點出問題，垂直避難是「沒有辦法的辦法」，可以把大家載走是最好，但真的來不及，就是請你到二樓去，起碼能活下來了，持平來講，這麼短時間要疏散8000人不可能，花蓮縣政府絕對做不到，中央強力去幫忙都不見得做得到，裡面有太多政治算計，呼籲「藍綠都把嘴巴閉起來」。

李鴻源接受節目《觀點芹爆戰》專訪，他表示，馬太鞍溪這個堰塞湖其實形成不到2個月，所以是一個非常年輕的堰塞湖，農業部長說民國90幾年就有了，可能那時候量沒那麼大，大家根本沒有去注意，堰塞湖其實在國際文獻上，可以撐個二、三十年的都有。

李鴻源指出，這條河叫做中央管河川，所以花蓮縣是管不了的，從下游到中游這一段是經濟部水利署管，中游以上一段是農業部水保署管、再往上就是農業部的林務局在管，所以這條河三個單位兩個部，堰塞湖因為是在林務局的範圍，所以農業部很早就介入了。

李鴻源指出，農業部在2個月前就找了其他大學做演算，因為內政部要管防災，所以劉世芳部長找上他，看會不會給一些比較專業的建議，而自己介入到現在不到兩個禮拜，能做的就是趕快幫忙算出來到底該如何做，但問題是算出來在2天之內要疏散8000個人，這是mission impossible，誰都做不到，尤其是在偏鄉。

李鴻源指出，在這兩個禮拜要做這麼多事情，不要說花蓮縣政府做不到，中央跟地方密切配合都不見得做得到，何況現在還互相在猜忌，裡面還有太多的政治算計，真的呼籲藍綠的政治人物都把嘴巴閉起來。

李鴻源表示，大家可以想，消防局有多少輛卡車去疏散這些人？大家也很習慣什麼災害都用手機通報，但很遺憾的花蓮是偏鄉、是一個數位落差的地方，這些老人有沒有智慧手機都是一個問題，而且幅員很廣，一個廣播就要大家跑，那是不可能的，正常的運作一定是中央告訴花蓮縣疏散，同時提供它需要的人力，這才是一個正常的作為。

李鴻源認為，「垂直避難」是沒有辦法的辦法，其實大家不要一直在糾結什麼垂直避難，例如日本311海嘯就是叫大家趕快往高處跑，也只有這個辦法，請問現在花蓮要疏散8000人，有足夠的避難場所嗎？有車子把他們載去嗎？有沒有這個時間，自己覺得這才是重點。

李鴻源直言，事實上他們計算大概一樓水跟泥會進去，二樓以上基本上不會有問題，所以在救災的第一個時間點是希望可以活下來，後面再來處理善後，所以真正的原因，就是花蓮沒有辦法在那麼短的時間疏散8000人，花蓮縣政府做不到，中央政府強力介入也不見得做得到，所以大家不要一直在糾結什麼垂直避難，那個是「沒有辦法的辦法」，可以把大家載走真的是最好的，但真的來不及，就是請你到二樓去，起碼能活下來了。

李鴻源說，可能有一些老人家走不了，這次在需要的時候，真的沒有給他們幫助，例如說有安養機構、特別需要照顧的、行動不便的，這個是第一波撤離時就要去處理的，真的很遺憾還是發生了這些事情。

李鴻源強調，但是真的持平來講，這麼短的時間要疏散8000個人不可能，花蓮縣政府絕對做不到，中央強力去幫忙都不見得做得到，那至於中間他們有沒有良好的溝通？自己就不知道了。

被問到為何撤離名單從600人爆增，李鴻源指出，可能是他們開會前用的資料是以前算的，後來才有新資料，發現淹水範圍是遠超過大家原來估計的，所以才會有8000人這個數字跑出來。

李鴻源強調，但問題是，當計算出8000人這個數字的時候，不是只開會，應該就開始想說怎麼樣把所有資源都動員出來，趕快把這些人撤走，有沒有幫需要幫忙的？中央趕快介入，今天很遺憾的，因為藍綠的不和諧，尤其是花蓮這些很複雜的政治因素，讓災民受到一些沒有必要的傷害，所以已經發生了，可不可以大家把口水都停了？趕快去協助吧。

▼李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）