垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李鴻源坦言：垂直避難是沒辦法的辦法　短時間撤8千人花蓮絕對做不到

▲陸軍赴花蓮救災。（圖／國防部提供）

▲陸軍赴花蓮協助救災。（圖／國防部提供）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，外界批評縣府撤離不力，花蓮縣府則稱「內政部新創垂直避難，讓很多人自認家中夠安全」。對此，前內政部長李鴻源今（26日）點出問題，垂直避難是「沒有辦法的辦法」，可以把大家載走是最好，但真的來不及，就是請你到二樓去，起碼能活下來了，持平來講，這麼短時間要疏散8000人不可能，花蓮縣政府絕對做不到，中央強力去幫忙都不見得做得到，裡面有太多政治算計，呼籲「藍綠都把嘴巴閉起來」。

李鴻源接受節目《觀點芹爆戰》專訪，他表示，馬太鞍溪這個堰塞湖其實形成不到2個月，所以是一個非常年輕的堰塞湖，農業部長說民國90幾年就有了，可能那時候量沒那麼大，大家根本沒有去注意，堰塞湖其實在國際文獻上，可以撐個二、三十年的都有。

李鴻源指出，這條河叫做中央管河川，所以花蓮縣是管不了的，從下游到中游這一段是經濟部水利署管，中游以上一段是農業部水保署管、再往上就是農業部的林務局在管，所以這條河三個單位兩個部，堰塞湖因為是在林務局的範圍，所以農業部很早就介入了。

李鴻源指出，農業部在2個月前就找了其他大學做演算，因為內政部要管防災，所以劉世芳部長找上他，看會不會給一些比較專業的建議，而自己介入到現在不到兩個禮拜，能做的就是趕快幫忙算出來到底該如何做，但問題是算出來在2天之內要疏散8000個人，這是mission impossible，誰都做不到，尤其是在偏鄉。

李鴻源指出，在這兩個禮拜要做這麼多事情，不要說花蓮縣政府做不到，中央跟地方密切配合都不見得做得到，何況現在還互相在猜忌，裡面還有太多的政治算計，真的呼籲藍綠的政治人物都把嘴巴閉起來。

李鴻源表示，大家可以想，消防局有多少輛卡車去疏散這些人？大家也很習慣什麼災害都用手機通報，但很遺憾的花蓮是偏鄉、是一個數位落差的地方，這些老人有沒有智慧手機都是一個問題，而且幅員很廣，一個廣播就要大家跑，那是不可能的，正常的運作一定是中央告訴花蓮縣疏散，同時提供它需要的人力，這才是一個正常的作為。

李鴻源認為，「垂直避難」是沒有辦法的辦法，其實大家不要一直在糾結什麼垂直避難，例如日本311海嘯就是叫大家趕快往高處跑，也只有這個辦法，請問現在花蓮要疏散8000人，有足夠的避難場所嗎？有車子把他們載去嗎？有沒有這個時間，自己覺得這才是重點。

李鴻源直言，事實上他們計算大概一樓水跟泥會進去，二樓以上基本上不會有問題，所以在救災的第一個時間點是希望可以活下來，後面再來處理善後，所以真正的原因，就是花蓮沒有辦法在那麼短的時間疏散8000人，花蓮縣政府做不到，中央政府強力介入也不見得做得到，所以大家不要一直在糾結什麼垂直避難，那個是「沒有辦法的辦法」，可以把大家載走真的是最好的，但真的來不及，就是請你到二樓去，起碼能活下來了。

李鴻源說，可能有一些老人家走不了，這次在需要的時候，真的沒有給他們幫助，例如說有安養機構、特別需要照顧的、行動不便的，這個是第一波撤離時就要去處理的，真的很遺憾還是發生了這些事情。

李鴻源強調，但是真的持平來講，這麼短的時間要疏散8000個人不可能，花蓮縣政府絕對做不到，中央強力去幫忙都不見得做得到，那至於中間他們有沒有良好的溝通？自己就不知道了。

被問到為何撤離名單從600人爆增，李鴻源指出，可能是他們開會前用的資料是以前算的，後來才有新資料，發現淹水範圍是遠超過大家原來估計的，所以才會有8000人這個數字跑出來。

李鴻源強調，但問題是，當計算出8000人這個數字的時候，不是只開會，應該就開始想說怎麼樣把所有資源都動員出來，趕快把這些人撤走，有沒有幫需要幫忙的？中央趕快介入，今天很遺憾的，因為藍綠的不和諧，尤其是花蓮這些很複雜的政治因素，讓災民受到一些沒有必要的傷害，所以已經發生了，可不可以大家把口水都停了？趕快去協助吧。

▼李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李鴻源。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保撿抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

政治熱門新聞

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

看得懂嗎？　北市政風處新聞稿出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等詞

更多熱門

相關新聞

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生嚴重溢流，導致光復鄉一帶災情慘重，居民生活受到嚴重影響。面對突如其來的天災，演藝圈愛心行動持續擴大。

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮農牧業損失慘重　初估災損2億8千萬

花蓮農牧業損失慘重　初估災損2億8千萬

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

馬太鞍溪水流仍湍急！男「肉身渡河」尋親險被沖走

馬太鞍溪水流仍湍急！男「肉身渡河」尋親險被沖走

關鍵字：

李鴻源垂直避難花蓮堰塞湖馬太鞍溪樺加沙

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面