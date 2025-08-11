34億打造新廳舍！台南高分院動土　預計2028年完工成百年司法地標

▲台南高分院新廳舍動土啟航，預計2028年完工，將成雲嘉南司法新地標。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣高等法院台南分院辦公廳室遷建統包工程，11日上午在安平區舉行隆重動土典禮，由司法院代理院長謝銘洋親臨主典，台南高分院院長高金枝、台南市長黃偉哲，以及多位貴賓到場見證，為雲嘉南地區司法服務開啟新里程碑。

台南高分院現址位於中山路，啟用至今已逾一甲子，空間與設施難符現代司法需求。新院區位於安平區平通路與育平路口，總經費新台幣34億160萬元，由台南市政府代辦統包工程，總樓地板面積約4萬4435平方公尺（約1萬3442坪），規劃為地上六層、地下二層的節能綠建築，設計結合「莊嚴有序的外觀」、「開放親民的景觀」及「友善親和的服務空間」，並融入台南在地建材與人文美學，打造效能與便民兼具的司法地標。

謝銘洋致詞時指出，台南高分院自民國36年設立以來，肩負雲嘉南地區第二審審判重任，此次遷建不僅解決空間不足與業務成長挑戰，更落實「以民為本」理念。他感謝台南市政府及歷任院長與同仁努力，讓遷建案從「都市傳說」變成真實工程，期盼新院舍如安平港的錨，為正義航程指引方向。

黃偉哲回憶，2022年初與當時院長黃瑞華商議由市府代辦此案，立即拍板定案，開創中央與地方合作興建司法建築的先例。他盼新廳舍落成後，能提供市民更舒適的洽公空間，讓司法與城市發展並進。

▲台南高分院遷建工程位於安平區，規劃地上六層、地下二層節能綠建築，融入在地人文美學。（示意圖）

院長李文賢則感謝司法院、台南市府與歷任院長支持，並強調將以審判品質與服務效能為核心，回應社會期待。新院舍預計2028年10月完工啟用，未來將以「溫柔而堅定」的姿態守護人民權利。動土儀式最後，在金鏟翻土的一刻，象徵工程正式啟航，也為司法實踐正義許下堅定承諾。