社會 社會焦點 保障人權

長照悲歌！男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區2023年12月13日清晨發生一起家庭悲劇，56歲許姓男子疑因不堪長期照顧中風臥床的79歲母親，竟在酒後持刀刺殺母親胸口多刀致死，犯後還傳訊向妹妹坦承犯行，案經台南地院國民法官判有期徒刑20年；全案上訴台南高分院，合議庭9日駁回上訴，維持20年徒刑，仍可上訴。

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

根據檢警調查，案發當日清晨6時許，案發地點位於歸仁區大吉一街，許母因中風長期臥床，由許男專責照顧。未料許男疑情緒潰堤，在酒後持刀刺向母親胸口多刀，導致母親傷重送醫不治。犯案後，他持刀割頸自殘，並以手機 line 傳訊息給二妹說「不會痛了！」，隨後又傳「我殺了媽媽，趕快回來收屍」。許家大姊趕返住處查看，發現母親倒臥血泊，急報警送醫搶救仍於上午8時許宣告不治。

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

警方追查於當日上午11時45分，在歸仁區成功路二段公墓將許男逮捕，並起獲兇刀。台南地院審理時指出，許男素行不佳、行兇手段兇殘，即便坦承犯行，仍難獲減刑。檢方求處無期徒刑，辯方主張8年徒刑，法官最終判20年，反映尊親屬命案的重大社會影響，也凸顯國民法官制度參與社會價值衡量的意義。

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

本案上訴台南高分院，合議庭於9日上午判決駁回上訴維持一審原判20年徒刑，本案仍可上訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

台南進軍澳洲食品展！黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

台南市長黃偉哲親自率隊前往澳洲雪梨，參加2025澳洲食品展，展期自9月8日起至11日止，於雪梨達令港國際會議中心盛大舉行，今年「台南館」是全台唯一單獨設館的城市，由黃市長領軍農業局攜手六大食品業者參展，期盼將台南最優質的農漁產品推向澳洲市場，提升國際能見度。

嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新盼助台灣社區升級

陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」一站式親子新亮點

20多歲女網紅拍片　「火山頂墜落」命喪蒙古

