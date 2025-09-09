長照悲歌！男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

▲台南市歸仁區2023年驚傳長照悲劇，56歲許姓男子酒後刺殺臥床母親，台南高分院駁回上訴，仍判有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區2023年12月13日清晨發生一起家庭悲劇，56歲許姓男子疑因不堪長期照顧中風臥床的79歲母親，竟在酒後持刀刺殺母親胸口多刀致死，犯後還傳訊向妹妹坦承犯行，案經台南地院國民法官判有期徒刑20年；全案上訴台南高分院，合議庭9日駁回上訴，維持20年徒刑，仍可上訴。

根據檢警調查，案發當日清晨6時許，案發地點位於歸仁區大吉一街，許母因中風長期臥床，由許男專責照顧。未料許男疑情緒潰堤，在酒後持刀刺向母親胸口多刀，導致母親傷重送醫不治。犯案後，他持刀割頸自殘，並以手機 line 傳訊息給二妹說「不會痛了！」，隨後又傳「我殺了媽媽，趕快回來收屍」。許家大姊趕返住處查看，發現母親倒臥血泊，急報警送醫搶救仍於上午8時許宣告不治。

警方追查於當日上午11時45分，在歸仁區成功路二段公墓將許男逮捕，並起獲兇刀。台南地院審理時指出，許男素行不佳、行兇手段兇殘，即便坦承犯行，仍難獲減刑。檢方求處無期徒刑，辯方主張8年徒刑，法官最終判20年，反映尊親屬命案的重大社會影響，也凸顯國民法官制度參與社會價值衡量的意義。

本案上訴台南高分院，合議庭於9日上午判決駁回上訴維持一審原判20年徒刑，本案仍可上訴。

