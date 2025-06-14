想退25元蛋餅被拒　她控闆娘態度差「闖櫃檯拿錢」代價貴千倍

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）去年3月間在某早餐店購買一份25元的蛋餅，離去後又返回並要求退還蛋餅，但被老闆娘拒絕，她一氣之下竟直接進入店內櫃檯拿走25元。雖然小鳳聲稱是老闆娘態度不佳在先，而且蛋餅也沒有受到汙染，但並未獲得法官採信，提上訴也被裁定駁回，最終因觸犯強制罪、毀損他人物品罪，被判處拘役25日，得易科罰金2.5萬元，全案確定。

▲小鳳因為一份25元的蛋餅與早餐店老闆娘起爭執。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小鳳去年3月間前往台南市某早餐店購買一份25元的蛋餅，離去之後又返回店內，並要求退還蛋餅，但被老闆娘以「有衛生疑慮」拒絕，她一氣之下竟強行闖入櫃檯，從零錢盒中拿走25元，隨即離去；此外，在爭執過程中，她見老闆娘持手機錄影存證，竟大力推甩，導致手機掉落地面，造成螢幕毀損。

小鳳一審被台南地院法官依強制罪、毀損他人物品罪，判處拘役25日，得易科罰金2.5萬元。小鳳不滿判決結果，提出上訴，她反控老闆娘搶奪沾醬妨害自由、拿手機亂拍侵害肖像權，並強調蛋餅是原物歸還，沒有受到汙染，是老闆娘先態度不好，自己沒拿穩手機才會毀損，事後還造假證據，根本就是惡劣傷人，希望法官能判她無罪或者予以緩刑。

不過，二審台南高分院法官認為，早餐店是營業場所，未經店主許可，不得強行進入櫃檯，或自行取走放在櫃檯內的財物，小鳳卻在未經老闆娘的同意之下，進入櫃檯並拿走25元，顯然已經妨害到老闆娘經營早餐店的合法權利。

再者，法官表示，蛋餅是食品，因衛生上的疑慮，早餐店採取售出不得退還的政策，這屬於老闆娘經營早餐店的合法權利，小鳳不思理性以法律途徑解決消費爭議，反而做出上訴行為，確實已經構成刑法第304條第1項之妨害自由罪。

至於手機毀損的部分，老闆娘有手機錄影檔照片、檢方勘驗筆錄、手機毀損外觀照片為證，小鳳卻只憑空言主張老闆娘造假，沒有出示證據，因而認定小鳳的說詞屬於事後卸責之詞，難以採信，最終裁定駁回她的上訴，全案確定。