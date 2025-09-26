快訊／台中21歲女遭關房間5天「飄屍臭」！　虎媽羈押禁見

▲台中大甲傳出21歲女子被母親關在房間內死亡。（圖／民眾提供）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市大甲區一名21歲的陳姓女子被發現陳屍家中，警方初步訊問，發現死者父母說詞反覆，進一步追查下，赫然發現母親詹女涉有重嫌，自21日起即將女兒鎖在房內，直到25日爸爸聞到異味，破門後才發現陳女早已死亡。檢方複訊後，認定詹女涉犯妨害自由、過失致死等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；而陳父則獲請回。

據了解，陳父與詹女育有2個女兒，長女仍在念書，而次女(死者)則在高中二年級時就休學，未選擇繼續念書，平時待在家中，也未外出工作；而陳父在外做工維持家計，母親詹女則是家管。據鄰居描述，詹女控制慾較強，類似人稱的「虎媽」，平時對次女管教甚嚴，鄰居也鮮少見到陳女出沒。

陳父25日上午聞到女兒房間飄出異常味道，夫妻倆嚇得趕緊破門，才發現女兒已經明顯死亡，趕緊衝到派出所報案，陳父支支吾吾交代不了事發經過，警方到場發現案情疑點多，進一步追查，發現陳母涉嫌自21日起將次女鎖在房間內，且送餐敲門時發現女兒沒反應，詹女竟也置之不理，陳女因此多日未進食，被發現時遺體已經發黑、脫皮，後續將由檢警會同法醫相驗進一步釐清死因。