社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中21歲女遭關房間5天「飄屍臭」！　虎媽羈押禁見

▲▼大甲雁門路21歲女死亡。（圖／民眾提供）

▲台中大甲傳出21歲女子被母親關在房間內死亡。（圖／民眾提供）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市大甲區一名21歲的陳姓女子被發現陳屍家中，警方初步訊問，發現死者父母說詞反覆，進一步追查下，赫然發現母親詹女涉有重嫌，自21日起即將女兒鎖在房內，直到25日爸爸聞到異味，破門後才發現陳女早已死亡。檢方複訊後，認定詹女涉犯妨害自由、過失致死等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；而陳父則獲請回。

據了解，陳父與詹女育有2個女兒，長女仍在念書，而次女(死者)則在高中二年級時就休學，未選擇繼續念書，平時待在家中，也未外出工作；而陳父在外做工維持家計，母親詹女則是家管。據鄰居描述，詹女控制慾較強，類似人稱的「虎媽」，平時對次女管教甚嚴，鄰居也鮮少見到陳女出沒。

陳父25日上午聞到女兒房間飄出異常味道，夫妻倆嚇得趕緊破門，才發現女兒已經明顯死亡，趕緊衝到派出所報案，陳父支支吾吾交代不了事發經過，警方到場發現案情疑點多，進一步追查，發現陳母涉嫌自21日起將次女鎖在房間內，且送餐敲門時發現女兒沒反應，詹女竟也置之不理，陳女因此多日未進食，被發現時遺體已經發黑、脫皮，後續將由檢警會同法醫相驗進一步釐清死因。

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

即／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝光

即／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝光

昔日全台百貨店王台中新光三越歷經氣爆後停業超過200天，預就要強勢回歸，台中市政府稍早宣布，今天開始准許新光三越核准恢復使用，館方也要求館內3500名櫃哥、櫃姐以及各家廠商備戰。另根據《ETtoday東森新媒體》獨家取得內部DM資訊，台中新光三越重新開幕首日就祭出消費滿額50萬元就送iPad air 11等，以往周慶才能看到的活動，就是為了先搶高客單、大補血。

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死

虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死

台中「要價2千萬法拉利」車門一開！玻璃整片掉了

台中「要價2千萬法拉利」車門一開！玻璃整片掉了

亞昕8888萬收台灣大道46年老屋　證實「不會蓋住宅」

亞昕8888萬收台灣大道46年老屋　證實「不會蓋住宅」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

