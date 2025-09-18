家樂福明開賣iPhone 17「現貨上千支」　好市多同步販售

▲家樂福開賣iPhone 17，貨量上千支。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

iPhone 17推出後吸引果粉關注及比較方案，如今販售通路再加一，家樂福宣布9月19日上午9點起，正式在全台家樂福量販店與線上購物開賣「iPhone 17全品項」及「Apple watch SE3」等產品，其中iPhone 17 近兩批貨量上千支，若此批現貨完售也能預購下一批，搭配中信uniopen聯名卡及會員還享回饋。好市多也公布，與蘋果官方公開販售日（19日）同步開賣，售價依照各賣場陳列價格為主。

▲蘋果iPhone 17開賣，家樂福公布近兩批現貨量達千支。（圖／業者提供）

家樂福於9月19日上午9點起，在全台家樂福量販店、線上購物開賣iPhone 17全品項，業者透露近兩批貨量達1200支，除了可使用家樂福紅利點數或OPENPOINT 點數折抵，刷中國信託uniopen 聯名卡可最高享7%回饋， 綁定家福錢包再享4%回饋，分期最高可分24期，等於綁定錢包最高可享有11趴%回饋。

好市多（Costco）也表示，將與蘋果官方的公開販售日（19日）同步開賣，售價依照各賣場陳列價格為主。

此外，全聯「全電商」也自9月12日起開放預購iPhone 17，同步祭出限時優惠，10月31日前使用全支付結帳，凡購買iPhone新機，單筆滿2萬元即加碼贈送500全點（限量，每會員限贈一次）。9月30前購買iPhone/ Apple全系列商品，享福利點數最高折抵90%訂單金額。

東森購物也祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air 或 DYSON HD17 吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。全盈支付為新機上市加碼，即日起至10月31日單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。