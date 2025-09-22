　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

▲「BLACKPINK 聯名啤酒」4位成員首度合體代言，將來台販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國女團「BLACKPINK」聯名ASAHI SUPER DRY生啤酒，先前消息釋出時引發粉絲騷動，這也是4位成員首度合體代言，推出限定包裝。如今家樂福宣布，預計10月在全台量販及超市上架，7-11也將在10月1日起開放預購，內含貼紙、冷水杯等贈品。

日本朝日啤酒「ASAHI SUPER DRY」首度邀請韓國偶像女團「BLACKPINK」成為品牌大使，4位成員Jennie、Rosé 、Lisa、Jisoo首度合體代言。品牌表示，BLACKPINK「自信、有影響力、不受限」的特質，與ASAHI SUPER DRY商品的俐落風格十分呼應，期待合作吸引更多年輕消費族群。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

▲ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒，外盒有BLACKPINK全員照片設計。（圖／業者提供）

家樂福今日也透露，預計在10月6日至10月10日期間，全台家樂福量販、超市上架開賣，全新「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」4入組（350ml）外盒與罐身都印有BLACKPINK 全員照片設計。

家樂福也祭出獨家活動給BLINK粉絲，活動期間購買Asahi全系列商品，單筆滿399元就贈送「Asahi super dry 冷飲杯」，全台限量7200杯，送完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼家樂福購買Asahi全系列商品，單筆滿399元，就送「Asahi super dry 冷飲杯」全台限量7200杯。（圖／業者提供）

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

此外7-ELEVEN也預計在10月初上市，「Asahi x BLACKPINK」聯名啤酒組359元，10月1日起上午11點至10月28日開放預購，約5日原店取貨，內含：「Asahi Super Dry X BLACKPINK」500ml 4罐+「Asahi x BLACKPINK貼紙」2張、「Asahi冷水壺」1個，冷水壺容量600ml，2種顏色（粉紅/灰），隨機出貨。

★美廉社「雞+酒大團圓」

美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」，即日起至10月14日，只要單筆消費指定酒類（除高粱酒、藥酒、米酒、黃酒、加價購外），折扣後滿999元，就送拿坡里炸雞6塊兌換券。此次特別擴大酒類品項，除了啤酒，紅酒、烈酒也能搭。

▲▼美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」。（圖／業者提供）

▲美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」。（圖／業者提供）

美廉社推薦「立陶宛坦格重裝IPA精釀啤酒 5.8%」440ml，清香果調帶有淡淡草本香；還有順口清爽的「立陶宛坦格小麥精釀啤酒 5.0%」（440ml），如今「任兩件99元」。更有「捷克布拉格頂級拉格啤酒 4.8%（灰）/4.4%（紅）」500ml，將麥香與辛香平衡，現在「任兩瓶89元」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼美廉社推出「雞+酒大團圓」，買啤酒送炸雞。（圖／業者提供）

▲▼美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」　7-11聯名香帥蛋糕推新品

必勝客「煙燻起司火山熔岩餅皮」限量上市　6種起司更濃郁

速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代超殺回饋25％　義享買得到GD愛香

摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折

風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」　7-11聯名香帥蛋糕推新品

必勝客「煙燻起司火山熔岩餅皮」限量上市　6種起司更濃郁

速食店「教師專屬優惠」開跑　有10元可樂、薯條免費送

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代超殺回饋25％　義享買得到GD愛香

摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折

風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【染紅天際】樺加沙颱風來襲！台中出現絕美「火燒雲」

消費熱門新聞

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

肯德基「5大優惠」限時3周開跑

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

BLACKPINK生啤酒來台！量販超市開賣時間曝

漢堡王「無麵包系列堡」限時回歸

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商周末優惠一次看！霜淇淋買1送1、珍奶買2送2

速食店教師專屬優惠開跑

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

美式賣場社團千人狂讚提神新品

好市多iPhone 17現場價一次看！Pro系列秒完售

更多熱門

相關新聞

家樂福明開賣iPhone 17　好市多同步販售

家樂福明開賣iPhone 17　好市多同步販售

iPhone 17推出後吸引果粉關注及比較方案，如今販售通路再加一，家樂福宣布9月19日上午9點起，正式在全台家樂福量販店與線上購物開賣「iPhone 17全品項」及「Apple watch SE3」等產品，搭配中信uniopen聯名卡及會員還享回饋。好市多也公布，與蘋果官方公開販售日（19日）同步開賣，售價依照各賣場陳列價格為主。

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

Lisa合照真人版Labubu！　「驚恐摀嘴」全被拍

Lisa合照真人版Labubu！　「驚恐摀嘴」全被拍

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Rosé別針裝秀怪誕美學

Rosé別針裝秀怪誕美學

關鍵字：

BLACKPINKASAHI SUPER DRY家樂福

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面