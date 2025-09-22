BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體代言　量販超市10月開賣

▲「BLACKPINK 聯名啤酒」4位成員首度合體代言，將來台販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國女團「BLACKPINK」聯名ASAHI SUPER DRY生啤酒，先前消息釋出時引發粉絲騷動，這也是4位成員首度合體代言，推出限定包裝。如今家樂福宣布，預計10月在全台量販及超市上架，7-11也將在10月1日起開放預購，內含貼紙、冷水杯等贈品。

日本朝日啤酒「ASAHI SUPER DRY」首度邀請韓國偶像女團「BLACKPINK」成為品牌大使，4位成員Jennie、Rosé 、Lisa、Jisoo首度合體代言。品牌表示，BLACKPINK「自信、有影響力、不受限」的特質，與ASAHI SUPER DRY商品的俐落風格十分呼應，期待合作吸引更多年輕消費族群。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒，外盒有BLACKPINK全員照片設計。（圖／業者提供）

家樂福今日也透露，預計在10月6日至10月10日期間，全台家樂福量販、超市上架開賣，全新「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」4入組（350ml）外盒與罐身都印有BLACKPINK 全員照片設計。

家樂福也祭出獨家活動給BLINK粉絲，活動期間購買Asahi全系列商品，單筆滿399元就贈送「Asahi super dry 冷飲杯」，全台限量7200杯，送完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼家樂福購買Asahi全系列商品，單筆滿399元，就送「Asahi super dry 冷飲杯」全台限量7200杯。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

此外7-ELEVEN也預計在10月初上市，「Asahi x BLACKPINK」聯名啤酒組359元，10月1日起上午11點至10月28日開放預購，約5日原店取貨，內含：「Asahi Super Dry X BLACKPINK」500ml 4罐+「Asahi x BLACKPINK貼紙」2張、「Asahi冷水壺」1個，冷水壺容量600ml，2種顏色（粉紅/灰），隨機出貨。

★美廉社「雞+酒大團圓」

美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」，即日起至10月14日，只要單筆消費指定酒類（除高粱酒、藥酒、米酒、黃酒、加價購外），折扣後滿999元，就送拿坡里炸雞6塊兌換券。此次特別擴大酒類品項，除了啤酒，紅酒、烈酒也能搭。

▲美廉社近來攜手拿坡里披薩炸雞，推出「雞+酒大團圓」。（圖／業者提供）

美廉社推薦「立陶宛坦格重裝IPA精釀啤酒 5.8%」440ml，清香果調帶有淡淡草本香；還有順口清爽的「立陶宛坦格小麥精釀啤酒 5.0%」（440ml），如今「任兩件99元」。更有「捷克布拉格頂級拉格啤酒 4.8%（灰）/4.4%（紅）」500ml，將麥香與辛香平衡，現在「任兩瓶89元」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼美廉社推出「雞+酒大團圓」，買啤酒送炸雞。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。