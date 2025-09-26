夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

▲宜得利推出多款雙層獨立筒床墊與質感床座，滿足各種睡眠與收納需求。把握週年慶輕鬆佈置專屬臥室空間。（圖／宜得利提供，下同）



每天夜裡翻來覆去，怎麼也找不到舒適的睡姿？你並不孤單。調查顯示，台灣約有二百萬人受慢性失眠所苦，現代人生活節奏快、壓力大，再加上熬夜滑手機，讓「睡不好」成為常態；但其實，想要睡得更香甜，除了調整作息、生活減壓之外，身下那塊床墊也是相當關鍵的原因，找到適合自己的床墊能讓人睡得更好，宜得利家居週年慶正是入手好床的最佳時機，讓每天起床不再行屍走肉，充滿精神迎接新的一天。

宜得利獨立筒床墊：找到專屬睡感

U4薄型雙層獨立筒床墊：特殊技術再突破，厚度僅16cm

若想要同時擁有睡眠舒適感與高效空間利用，U4薄型雙層獨立筒是高CP值的好選擇。以親民價格，滿足想在有限預算內改善睡眠的族群。雖然強調「薄型」，但支撐力一點也不馬虎。採用貼合身形的雙層獨立筒彈簧，讓肩膀和臀部在躺下時分散體壓，不再半夜被壓得麻痺而驚醒。床墊偏硬的設計也不易有陷進去難起身的狀況，適合喜歡側睡、翻身的人。對於想要增加睡眠舒適感的族群可說是「小投資、大升級」。

▲厚度僅16公分的U4薄型雙層獨立筒床墊，以親民價格帶來支撐力十足的睡眠體驗，是小資族升級睡眠品質的首選。

N-SLEEP LH1奢華雙層獨立筒床墊：溫柔抱住身體，穩穩托住腰部

喜歡躺在床上看書、滑手機或懶得動的人，推薦嘗試N-SLEEP系列中最高品質的LH1獨立筒床墊。厚達33公分、獨立筒彈簧採雙層交叉排列的高密度結構，並搭配分區設計：腰部彈簧較粗硬，強化支撐；肩部與腿部則偏柔軟，讓全身重量能均勻分散。頂層則使用高彈性與耐久性的乳膠，即使是「偏硬」設計，也能貼合身體線條，維持高接觸面積。躺過的客人分享：「起初還擔心太硬，但睡了一週後，發現腰部明顯更放鬆，早上起來不容易酸痛。」最多人讚賞的優點就是支撐力夠，還會有種被「溫柔抱住」的感覺。雖然價格比薄型床墊高，但憑藉耐用性與長期舒適度，投資下來也十分划算。

▲N-SLEEP LH1奢華雙層獨立筒床墊，33公分高的雙層交叉排列彈簧結構，給予腰部穩固支撐，帶來被溫柔包覆的舒眠感受。

想睡好覺，床座也很重要：佈置日式質感臥室

N-ZIO收納床座：大容量抽屜，最懂小坪數運用的魔術師

對於空間有限的小家庭或租屋族來說，N-ZIO絕對是「臥室收納救星」。設計簡約俐落，底下隱藏大容量收納空間，能放進換季衣物、寢具或大型物品。許多客人表示，搬進小坪數房子後，這款床座徹底改變了生活：「原本房間堆滿雜物，現在收得乾乾淨淨，臥室瞬間清爽許多。」

貼心小細節也沒少：共有三種床頭板可選，其中N-ZIO-C的床頭板附有USB充電孔與小夜燈，睡前時光不摸黑，還能幫手機充電，氛圍與便利一次到位。外觀則是走現代簡約風，淺色、深色床墊皆百搭，是兼具實用與美感的床座。

▲N-ZIO收納床座下方附大容量抽屜，收納換季衣物、寢具不費力，還有USB充電孔與小夜燈設計，功能與美感兼具。

VIK實木床座 ：溫潤療癒的自然氣息

喜歡自然風佈置的人，很難不被VIK床座吸引。實木設計穩固耐用，外觀質樸高雅，走進臥室看到它，就能感受到沉穩、療癒的氛圍。無論是日式、北歐還是現代簡約風都能輕鬆融入。對在意生活質感的人來說，VIK床座不只是家具，而是讓臥室變成避風港的關鍵。

▲VIK實木床座散發自然木質溫潤氛圍，沉穩又耐用，輕鬆融入日式、北歐或現代風格臥室，增添療癒的生活質感。

選購免煩惱：免運送到家＋專人免費組裝

對許多人來說，換床最怕的就是搬運和組裝。床組又大又重，不只移動麻煩，還常需要額外加價組裝。宜得利直接解決這些問題－－家具單筆消費滿萬即可享免運，還附送專業組裝服務。送貨團隊協助安裝在指定位置，顧客完全不需自己動手。對新婚夫妻、準備換新居的家庭，或居住小套房、自己搬家的租屋族來說，是從選購到入睡都輕鬆又安心的服務。

週年慶限時優惠：點數加倍送＋萬元點數加碼抽

9/19起至10/28，宜得利週年慶熱烈開跑，消費滿500送50、滿千送100，點數回饋無上限。還有萬元點數抽獎活動，搭配絕版品特賣，電動沙發、質感寢具、多種家具家飾6折起。從舒適貼身的雙層獨立筒床墊，到兼具機能與質感的床座，滿足各種睡眠需求。今年秋天，不妨趁週年慶換一張專屬好床，享受夜夜好眠。

