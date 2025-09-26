　
民生消費

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

▲▼睡眠,宜得利,週年慶,床墊,床架,獨立筒。（圖／業者提供）

▲宜得利推出多款雙層獨立筒床墊與質感床座，滿足各種睡眠與收納需求。把握週年慶輕鬆佈置專屬臥室空間。（圖／宜得利提供，下同）

消費中心／綜合報導

每天夜裡翻來覆去，怎麼也找不到舒適的睡姿？你並不孤單。調查顯示，台灣約有二百萬人受慢性失眠所苦，現代人生活節奏快、壓力大，再加上熬夜滑手機，讓「睡不好」成為常態；但其實，想要睡得更香甜，除了調整作息、生活減壓之外，身下那塊床墊也是相當關鍵的原因，找到適合自己的床墊能讓人睡得更好，宜得利家居週年慶正是入手好床的最佳時機，讓每天起床不再行屍走肉，充滿精神迎接新的一天。

宜得利獨立筒床墊：找到專屬睡感

U4薄型雙層獨立筒床墊：特殊技術再突破，厚度僅16cm

若想要同時擁有睡眠舒適感與高效空間利用，U4薄型雙層獨立筒是高CP值的好選擇。以親民價格，滿足想在有限預算內改善睡眠的族群。雖然強調「薄型」，但支撐力一點也不馬虎。採用貼合身形的雙層獨立筒彈簧，讓肩膀和臀部在躺下時分散體壓，不再半夜被壓得麻痺而驚醒。床墊偏硬的設計也不易有陷進去難起身的狀況，適合喜歡側睡、翻身的人。對於想要增加睡眠舒適感的族群可說是「小投資、大升級」。

▲▼睡眠,宜得利,週年慶,床墊,床架,獨立筒。（圖／業者提供）

▲厚度僅16公分的U4薄型雙層獨立筒床墊，以親民價格帶來支撐力十足的睡眠體驗，是小資族升級睡眠品質的首選。

N-SLEEP LH1奢華雙層獨立筒床墊：溫柔抱住身體，穩穩托住腰部

喜歡躺在床上看書、滑手機或懶得動的人，推薦嘗試N-SLEEP系列中最高品質的LH1獨立筒床墊。厚達33公分、獨立筒彈簧採雙層交叉排列的高密度結構，並搭配分區設計：腰部彈簧較粗硬，強化支撐；肩部與腿部則偏柔軟，讓全身重量能均勻分散。頂層則使用高彈性與耐久性的乳膠，即使是「偏硬」設計，也能貼合身體線條，維持高接觸面積。躺過的客人分享：「起初還擔心太硬，但睡了一週後，發現腰部明顯更放鬆，早上起來不容易酸痛。」最多人讚賞的優點就是支撐力夠，還會有種被「溫柔抱住」的感覺。雖然價格比薄型床墊高，但憑藉耐用性與長期舒適度，投資下來也十分划算。

▲▼睡眠,宜得利,週年慶,床墊,床架,獨立筒。（圖／業者提供）

▲N-SLEEP LH1奢華雙層獨立筒床墊，33公分高的雙層交叉排列彈簧結構，給予腰部穩固支撐，帶來被溫柔包覆的舒眠感受。

想睡好覺，床座也很重要：佈置日式質感臥室

N-ZIO收納床座：大容量抽屜，最懂小坪數運用的魔術師

對於空間有限的小家庭或租屋族來說，N-ZIO絕對是「臥室收納救星」。設計簡約俐落，底下隱藏大容量收納空間，能放進換季衣物、寢具或大型物品。許多客人表示，搬進小坪數房子後，這款床座徹底改變了生活：「原本房間堆滿雜物，現在收得乾乾淨淨，臥室瞬間清爽許多。」

貼心小細節也沒少：共有三種床頭板可選，其中N-ZIO-C的床頭板附有USB充電孔與小夜燈，睡前時光不摸黑，還能幫手機充電，氛圍與便利一次到位。外觀則是走現代簡約風，淺色、深色床墊皆百搭，是兼具實用與美感的床座。

▲▼睡眠,宜得利,週年慶,床墊,床架,獨立筒。（圖／業者提供）

▲N-ZIO收納床座下方附大容量抽屜，收納換季衣物、寢具不費力，還有USB充電孔與小夜燈設計，功能與美感兼具。

VIK實木床座 ：溫潤療癒的自然氣息

喜歡自然風佈置的人，很難不被VIK床座吸引。實木設計穩固耐用，外觀質樸高雅，走進臥室看到它，就能感受到沉穩、療癒的氛圍。無論是日式、北歐還是現代簡約風都能輕鬆融入。對在意生活質感的人來說，VIK床座不只是家具，而是讓臥室變成避風港的關鍵。

▲▼睡眠,宜得利,週年慶,床墊,床架,獨立筒。（圖／業者提供）

▲VIK實木床座散發自然木質溫潤氛圍，沉穩又耐用，輕鬆融入日式、北歐或現代風格臥室，增添療癒的生活質感。

選購免煩惱：免運送到家＋專人免費組裝 

對許多人來說，換床最怕的就是搬運和組裝。床組又大又重，不只移動麻煩，還常需要額外加價組裝。宜得利直接解決這些問題－－家具單筆消費滿萬即可享免運，還附送專業組裝服務。送貨團隊協助安裝在指定位置，顧客完全不需自己動手。對新婚夫妻、準備換新居的家庭，或居住小套房、自己搬家的租屋族來說，是從選購到入睡都輕鬆又安心的服務。

週年慶限時優惠：點數加倍送＋萬元點數加碼抽

9/19起至10/28，宜得利週年慶熱烈開跑，消費滿500送50、滿千送100，點數回饋無上限。還有萬元點數抽獎活動，搭配絕版品特賣，電動沙發、質感寢具、多種家具家飾6折起。從舒適貼身的雙層獨立筒床墊，到兼具機能與質感的床座，滿足各種睡眠需求。今年秋天，不妨趁週年慶換一張專屬好床，享受夜夜好眠。

更多床墊床座推薦：https://nitoritw.pse.is/86fx2c

❮9/19-10/28　GOGO週年慶❯
活動詳情：https://nitoritw.pse.is/86fx3u

滿五百送50#贈點無上限
滿一千送一百，以此類推
// 加碼抽 ‣ 萬元限期點數
【更多優惠】
絕版SALE
電動沙發、質感寢具等6折up

#日本國民家居品牌
#週年慶滿額點數加倍送1點抵1元
#滿額抽萬元點數
#絕版品6折up
#ShareNitori

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

一年一度百貨週年慶重磅登場，OSIM以「高規格×輕預算」推出多款明星商品限時優惠，全新上市的「V手天王3」按摩椅，匯集多項專利科技與旗艦功能，以專利V手按摩模擬專業師傅抓捏與揉捏，搭配4手同步按摩，頸肩到腳底一次舒緩，週慶特惠價99,999元（原價168,000元），24期0利率，堪稱10萬內最強按摩椅。

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮

專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮

柯文哲多次被凌晨查行蹤　高檢署：出現4次告警

柯文哲多次被凌晨查行蹤　高檢署：出現4次告警

睡不好就找這3種方法！

睡不好就找這3種方法！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

