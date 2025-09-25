　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國氣炸！稱林佳龍訪奧地利不改一中格局　外交部嗆：荒唐、曲解歷史

▲▼外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍歐洲行最後一站來到奧地利首都維也納。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍日前出訪歐洲，其最後一站來到中國外交部長王毅剛訪過的奧地利首都維也納，被視為我國外交突破，也讓中國外交部跳腳稱，民進黨搞竄訪不可能撼動一中格局，中國國務院也說，希望奧方恪守一個中國原則。對此，外交部發言人蕭光偉今（25日）痛批，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實。中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。

外交部長林佳龍日前率團赴歐洲，訪問捷克、義大利、教廷及奧地利等國，並出席「歐洲台灣文化年」系列活動，這不僅是他自2024年11月後第二度造訪歐洲，也由於和中國外交部長王毅的歐洲行時間部分重疊，甚至先後造訪奧地利維也納，被視為台灣突破中國長期外交封鎖的重要一步。

不過，中國外交部發言人郭嘉昆22日痛批，搞「台獨」是死路一條，「挾洋謀獨」不會得逞。無論民進黨當局如何蹭熱點，搞竄訪、妄圖製造「兩個中國」「一中一台」，這些圖謀都注定失敗，是不可能撼動一中格局的。中國國務院總理李強也在23日會見奧地利總理史托克（Christian Stocker）時說，希望奧方恪守一個中國原則，築牢雙邊關係政治基礎。

對此，外交部發言人蕭光偉今（25日）表示，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。外交部並再次強調，我國與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實。中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。

蕭光偉指出，林佳龍此行訪問奧地利等歐洲國家，推廣台灣多元文化，獲得各界熱烈迴響，有助深化台歐人民友誼，彰顯民主與多元文化的共同價值。外交部將持續秉持「總合外交」理念，台灣將持續與各理念相近國家深化交往，深化民主價值連結。

 
09/24 全台詐欺最新數據

相關新聞

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

白宮消息人士指出，美國總統川普預計於今（25日）正式簽署關於TikTok的協議，為這起長達數月的國安爭議劃下關鍵一步。另有媒體披露，中國方面已同意交易條款，代表TikTok美國業務的未來走向即將明朗。

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒多少時間了

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒多少時間了

機動車界「小鴻海」越南精密營收50億　靠自動化突圍

機動車界「小鴻海」越南精密營收50億　靠自動化突圍

美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

台限制晶片出口反擊南非 陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

台限制晶片出口反擊南非 陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

關鍵字：

外交部蕭光偉林佳龍奧地利中國

