資深律師斜槓詐團！塑膠當寶石賣　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

▲律師何紫瀅涉嫌洩漏偵查秘密給詐騙集團，遭起訴求刑8年。（圖／翻攝自YouTube／台南律師公會）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦律師紫瀅涉入詐團案，查出該集團由莫、王姓男子主導，透過臉書、抖音等社群媒體直播，誘使被害人誤信投資能獲利，紛紛匯款或交付現金，事後寶石經鑑定竟只是「石英染色或灌膠製品」，何紫瀅被控除替詐團辯護、收款、將偵查秘密洩漏被告，嚴重妨害司法偵辦，檢方起訴何女並求刑8年、併罰500萬元。

起訴資料指出，該以「投資翡翠原石」為幌子的直播詐騙集團，在台灣多地吸金逾千萬元，刑事局偵四大隊與多地警分局聯手偵辦，查出該集團由莫姓男子主導，勾結大陸機房，透過臉書、抖音等平台設立「一佳珠寶」、「夢翠閣」等直播間，誆稱投資玉石可獲利，實則販售假貨或不出貨，誘騙被害人匯款或面交現金。

該集團分工明確，由直播主與客服人員負責話術誆騙，車手則負責面交收款，並由莫男與王姓幹部透過Telegram群組「嶼麓工作群」指揮運作。為提高可信度，莫男找來台南資深律師何紫瀅掛名合約法律顧問，並安排其擔任車手選任辯護人，甚至在偵訊過程中陪偵傳話、洩漏偵查進度。

檢方指出，何女不僅協助製作「翡翠原石買賣合同」、「翡翠成品買賣合同」，還曾致電被害人自稱律師顧問，取信對方交付鉅額現金。其中一名被害人柯姓女子，曾於2024年10月9日親赴何女律師事務所交付101萬餘元現金，何女收款後轉交車手張男，並獲得1%酬勞。

本案共計19人落網，包括莫男、何女、人頭公司負責人陳男、王姓幹部及15名車手。警方查扣大量合約、手機與現金，目前莫男與何女已遭法院裁定羈押禁見，其他共犯依情節輕重分別交保。

檢方進一步指出，詐團成員遭查獲後，均委任何女辯護，她竟將供述內容與偵辦方向轉知莫男。2025年1月王男到案後指證莫男，何女又將偵查秘密洩漏、協助勾串證、製造斷點保護尚未被查獲之共犯，嚴重妨害司法偵辦。

台南地檢署依組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、洗錢防制法及刑法洩密等罪嫌，起訴何女等5人，並對何、莫、王等3人具體求刑：何女應執行8年徒刑、併科500萬元罰金；莫男求刑16年、併科1000萬元罰金；王男求刑6年、併科100萬元罰金。

檢方強調，近來假投資、假網拍詐騙猖獗，呼籲民眾務必謹慎查證，避免落入陷阱；如遇疑似詐騙情形，應即撥打165反詐騙專線或向警方報案，以免造成財物重大損失。