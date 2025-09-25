　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／北韓外長崔善姬周六訪陸　月初閱兵才現身北京

▲▼北韓外務相崔善姬。（圖／路透）

▲北韓外相崔善姬。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部發言人剛才宣布，應中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅邀請，朝鮮（北韓）勞動黨中央委員會政治局委員、外相（相當於外交部長）崔善姬將於9月27日至30日訪問中國大陸。北韓官媒朝中社也已發布此一消息。

此前，北韓領導人金正恩於月初訪問北京，參加大陸紀念抗戰80周年的九三閱兵式，當時他與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁一同亮相天安門城樓。

值得注意的是，據韓聯社報導，當時金正恩的隨行官員中，就包括勞動黨中央委員會書記趙甬元、金德訓和外相崔善姬。因此，這將是崔善姬在一個月之內，第二度訪問中國大陸。

崔善姬這次出訪的背景之一是，金正恩9月21日在平壤舉行的最高人民會議上發表講話說，將在國家法律中明確規定，朝鮮和韓國是兩個不同的國家，絕對不會合併成一個國家，他並說，「敵人果然是敵人，絕對沒有必要統一」。

另一背景是，韓國將在10月31日到11月1日於慶州舉辦亞太經合會（APEC）峰會。韓聯社引述消息指出，韓國總統李在明可能藉APEC峰會，與習近平在首爾舉行會談。

金正恩本月初訪問北京時，於4日與習近平舉行會談。習近平當時表示，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變。

習近平說，中方將一如既往支持朝鮮走符合本國國情的發展道路，願與朝方加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互了解和友誼。密切各層級互動，開展各領域務實合作。

北韓中朝關係金正恩崔善姬

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

