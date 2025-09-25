　
地方 地方焦點

台南全勝！7社區全國獲獎　溪美奪首座銅質卓越獎

▲台南7社區齊獲衛福部金卓越社區選拔肯定，展現社區發展能量與特色。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年度衛生福利部「金卓越社區選拔」成績揭曉，台南市再度繳出亮眼成績單，在社會局輔導下參選的7個社區全數獲獎，寫下歷來最佳紀錄。

其中，善化區溪美社區奪下全市首座「銅質卓越獎」，關廟區東勢社區與南區大恩社區獲頒「卓越獎」，新化區東榮社區與學甲區新榮社區抱回「優等獎」，北區華德社區及新市區社內社區則拿下「甲等獎」，台南社區發展能量再度在全國舞台發光。

市長黃偉哲除特別頒發紅榜表達祝賀，也感謝全市672個社區、區公所及社會局的共同努力。他表示，社區發展是幸福城市的根基，靠的是基層幹部與志工的熱情投入，才能讓市政福利深入角落。未來市府將持續推動社區培力與參選，鼓勵更多社區加入，讓台南成為「全國最有愛、最溫暖」的幸福城市。

社會局長郭乃文指出，溪美社區以「和樂、幸福、共生、永續」為主軸，透過關懷據點、合作社、環境改善等計畫注入活力，成功打造老少安心的生活環境。東勢社區則以女性推動宋江陣，展現性別平等與文化傳承；大恩社區與伊甸基金會合作，推展身心障礙服務，推動「無礙共生」。新化東榮社區則透過志工隊與大目降文化場域營造獲肯定；學甲新榮社區以劇團、耆鼓隊讓廟埕成為舞台；北區華德社區結合特色公園辦理親子活動，翻轉都市冷漠；新市社內社區則以台文教育與白蓮霧產業為基礎，展現永續力。

▲台南7社區齊獲衛福部金卓越社區選拔肯定，展現社區發展能量與特色。（記者林東良翻攝，下同）

此次優等與甲等社區將獲衛福部頒發獎勵金，社會局也將持續協助各社區進行數位行銷與跨域交流，讓台南的社區故事被更多人看見，並朝「共生、共好、共榮」邁進。

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

教師節、中秋、國慶日及台灣光復紀念日等連假將至，台南市預期再度吸引大量觀光人潮，市府提醒民眾前往市區或熱門景點時，應優先使用公有停車場，或慎選合法、費率清楚標示的停車場，以免誤入高價場，造成消費爭議與錢財損失。

台南迎全球台商齊聚黃偉哲行銷產業、文化與科技搶國際商機

勞動女力新起！台南市勞工局舉辦女性工會幹部成長研習營

