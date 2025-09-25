電扶梯、提詞機、音響全故障　川普演講完要求「聯合國立刻調查」

▲川普及梅蘭妮亞前往會議廳時，手扶梯突然急煞停止。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普23日在聯合國大會發表演說，卻接連遇上3次技術問題，包括手扶梯突然停止運行、提詞機故障、音響系統失靈，讓他氣憤控訴自己是「三重破壞」的受害者，並且要求立即展開調查。

川普24日在「真相社群」發文表示，「昨天在聯合國發生了真正的恥辱！不是一個、不是兩個，而是三個非常邪惡的事件！這不是巧合，而是發生在聯合國的三重破壞。」

英國《泰晤士報》此前報導，聯合國員工開玩笑說，川普現身時要把手扶梯關掉。川普如今引述這篇報導說，「做出這件事的人應該被逮捕！」他將致信聯合國秘書長，要求立即展開調查，「難怪聯合國一直無法履行它成立時的職責。」

▲川普23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

NBC等美媒報導，總統夫婦前往演講廳時，聯合國大樓的手扶梯突然「急煞停止」。川普說，「它一瞬間就停了下來，我和梅蘭妮亞沒有往前倒，臉朝下摔在尖銳的鋼鐵階梯上，簡直不可思議。如果不是我們都緊抓扶手，將會發生一場災難」，並宣稱特勤局已介入調查。

隨後，川普的提詞機在演講前15分鐘完全失靈，迫使他改看紙本講稿。更糟糕的是，演講結束後，他才得知大會議廳的音響系統完全關閉，除非使用口譯耳機，否則各國領袖「什麼都聽不到」，「演講結束時，我第一個看見的人是梅蘭妮亞，她就坐在正前方。我問，『我表現得怎麼樣？』她說，『你說的話我一個字都沒聽到。』」

對此，總部位於紐約的聯合國發布聲明澄清，手扶梯停止可能是因為攝影師在手扶梯上「倒退行走」拍攝總統，才會觸發安全機制。不過，針對提詞機與音響設備問題，該機構並未提供說明。