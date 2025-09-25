　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電扶梯、提詞機、音響全故障　川普演講完要求「聯合國立刻調查」

▲▼ 川普及梅蘭妮亞出席紐約聯合國大會。（圖／路透）

▲川普及梅蘭妮亞前往會議廳時，手扶梯突然急煞停止。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普23日在聯合國大會發表演說，卻接連遇上3次技術問題，包括手扶梯突然停止運行、提詞機故障、音響系統失靈，讓他氣憤控訴自己是「三重破壞」的受害者，並且要求立即展開調查。

川普24日在「真相社群」發文表示，「昨天在聯合國發生了真正的恥辱！不是一個、不是兩個，而是三個非常邪惡的事件！這不是巧合，而是發生在聯合國的三重破壞。」

英國《泰晤士報》此前報導，聯合國員工開玩笑說，川普現身時要把手扶梯關掉。川普如今引述這篇報導說，「做出這件事的人應該被逮捕！」他將致信聯合國秘書長，要求立即展開調查，「難怪聯合國一直無法履行它成立時的職責。」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

▲川普23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

NBC等美媒報導，總統夫婦前往演講廳時，聯合國大樓的手扶梯突然「急煞停止」。川普說，「它一瞬間就停了下來，我和梅蘭妮亞沒有往前倒，臉朝下摔在尖銳的鋼鐵階梯上，簡直不可思議。如果不是我們都緊抓扶手，將會發生一場災難」，並宣稱特勤局已介入調查。

隨後，川普的提詞機在演講前15分鐘完全失靈，迫使他改看紙本講稿。更糟糕的是，演講結束後，他才得知大會議廳的音響系統完全關閉，除非使用口譯耳機，否則各國領袖「什麼都聽不到」，「演講結束時，我第一個看見的人是梅蘭妮亞，她就坐在正前方。我問，『我表現得怎麼樣？』她說，『你說的話我一個字都沒聽到。』」

對此，總部位於紐約的聯合國發布聲明澄清，手扶梯停止可能是因為攝影師在手扶梯上「倒退行走」拍攝總統，才會觸發安全機制。不過，針對提詞機與音響設備問題，該機構並未提供說明。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2300萬噸水還沒下來！　李鴻源曝「最壞1狀況」洪峰恐重演
快訊／新竹警匪追逐「開10幾槍」！
好消息！　特搜隊泥濘中救出受困夫妻
網傳「林保署9次示警卻延誤撤離」　花蓮縣府回應了
吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」！網瘋猜離了…老公回應
快訊／6歲女童小沂乾姑姑罹難　繼續開挖尋找乾姑丈
快訊／綠營共諜案　一審判決出爐
泥漿灌進天主堂慘況曝　主教公開信緊急求援
快訊／孫生強行玷辱多女　遭起訴求重刑！
快訊／應曉薇北院「嘴對嘴親吻」愛女！　柯文哲與小草握手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普拋中東和平21點計畫！　美特使：加薩衝突幾天內有望獲突破

颱風重創台灣東部！日首相石破茂也關注　雙語發文：深感悲痛

美中貿易磋商「台灣也在談判桌上」　智庫學者揭北京3大訴求

川普轟聯合國「出陰招」！　稱遭三重破壞行動

再警告台灣風險　美財長：擬將30%至50%晶片生產轉移他國

電扶梯、提詞機、音響全故障　川普演講完要求「聯合國立刻調查」

美將與「東協多國」敲定貿易協議　貿易代表：最快幾周內達成

美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

川普可望「10月訪問日本」　路透：美日官員積極安排中

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

川普拋中東和平21點計畫！　美特使：加薩衝突幾天內有望獲突破

颱風重創台灣東部！日首相石破茂也關注　雙語發文：深感悲痛

美中貿易磋商「台灣也在談判桌上」　智庫學者揭北京3大訴求

川普轟聯合國「出陰招」！　稱遭三重破壞行動

再警告台灣風險　美財長：擬將30%至50%晶片生產轉移他國

電扶梯、提詞機、音響全故障　川普演講完要求「聯合國立刻調查」

美將與「東協多國」敲定貿易協議　貿易代表：最快幾周內達成

美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

川普可望「10月訪問日本」　路透：美日官員積極安排中

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

從月光族到滾千萬　財經主播靠2檔基金24小時賺不停

BMW超囂張「掛假車牌」紅線違停！33歲男慘了　最重判刑7年

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

頂呱呱「2大中秋優惠」限時10天開跑　8塊炸雞桶下殺72折

國慶金帥撞臉大谷翔平！銘傳15名禮賓大使亮相　還有台版池昌旭

于朦朧北京命案社區爆「93戶集體賣房」！傳遭囚禁施暴　住戶急脫身

淡江大橋成跨年新地標！飯店頂樓「煙火視角」先看　住房專案開賣

過馬路遭酒駕撞飛！行人「眼鏡、鞋子」散落路面　搶救無效亡

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

高雄街頭「碰碰車」！黑白車當街互撞1人傷　只為了3千元債務

【半張臉毀了】獨孫打靶出事！阿嬤含淚：至少保住右眼

國際熱門新聞

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

日女市長「和男下屬進旅館」：討論工作

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

美財長：30%至50%晶片生產轉移他國

美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

更多熱門

相關新聞

美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

美媒24日援引6名知情人士報導指出，美國總統川普近日已私下向阿拉伯國家領導人承諾，美方不會允許以色列併吞被占領的約旦河西岸（West Bank）地區，此舉被解讀為川普試圖穩住中東盟友立場的訊號。

路透：川普可望「10月訪日」

路透：川普可望「10月訪日」

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

關鍵字：

川普聯合國

讀者迴響

熱門新聞

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面