歷經88風災更懂災民痛　屏東民間團隊9/27送物資到花蓮

▲洪宗麒服務團隊送愛心到花蓮。（圖／取自洪宗麒臉書）

記者陳崑福／屏東報導



花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成洪水氾濫，災情嚴重，不少居民家園受損，急需各界伸出援手。屏東在地民間團體與熱心鄉親，在得知災情後立即展開愛心串聯，希望將實際的物資與溫暖送到災區。

屏東縣議員洪宗麒服務團隊表示，團隊成員因曾歷經 88 風災，對災民的處境特別感同身受。「我太太看到新聞時忍不住紅了眼眶，對我說：『我們一起送物資去花蓮，好嗎？』」洪宗麒回憶當下，立刻答應，並號召團隊成員與志工一同響應。消息一出，不到一小時便獲得爆滿的支持與回應。

因此，服務處結合「咱～用心服務團隊」、「萬丹青年軍公益團隊」及多位志工，決定於9月27日（星期六）率隊挺進花蓮災區，準備 20 噸大貨車物資及多輛機具，一同前往協助搬運與支援，盼能替災民盡一份心力。洪宗麒強調：「讓我們一起相信——只要有愛，就沒有過不去的難關。」

除了團隊行動之外，也有許多熱心鄉親響應愛心行列。恆春青年游家銘、台灣麒麟啤酒公司黃經理，以及來自東港的善心人士，自掏腰包購買數萬元的衛生紙、紙尿褲、沐浴乳及清潔用品，統一送往花蓮，讓災區民眾能即時獲得生活所需的協助。

服務處同時呼籲，如有意願加入行動或提供物資的朋友，可於上午撥打服務處電話（08-7070137）或聯絡李助理（0912-488997），共同將屏東人的愛心送達花蓮。