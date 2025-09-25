3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程　林保署揭「無法引流」原因

記者黃翊婷／綜合報導

受到颱風樺加沙帶來的豪雨影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午2時50分發生溢流，洪水重創光復鄉。林業及自然保育署（以下稱林保署）公布一段3分鐘影片，說明馬太鞍溪堰塞湖的狀況，以及為何不能先使用工程手段破壞壩體或引流的原因。

▲馬太鞍溪堰塞湖的溢流口壩頂已遭水流下切80公尺。（圖／地方中心翻攝）

林保署表示，該堰塞湖如同一個土砂堆積而成的臉盆，原先裝了9100萬噸水，水滿之後開始向外溢流，並帶走堆積在盆邊的土砂，因此壩體盆緣會出現破口並逐漸下切，目前已下切80米，估計23日有6800萬噸水流出，目前剩餘2300萬噸。

至於為何不先使用工程手段破壞壩體或引流，林保署說明，堰塞湖位處偏遠山區的深谷，根本無路可及，沒有可供人員步行的路徑，無法運送工程重機具，就連相關工作人員都是由空勤總隊直升機接運，才能搶時間在壩體安裝水位監測儀器，否則堰塞湖邊坡仍持續有土石崩塌，人員停留稍久都險象環生，遑論萬一發生地震及豪大雨，處境將更加危險。

林保署進一步說明，經過專家推估，就算沒有颱風或豪大雨，僅以日常雨量估算，堰塞湖也會在10月初發生自然溢流，在溢流前的短短2個月期間，不論是技術或時效上，以工程手段改變堰塞湖都不可行，只能在溢流前先協調執行下游疏濬、河床堤岸缺口與補強馬太鞍橋墩。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

中央大學應用地質系教授李錫堤也表示，馬太鞍溪堰塞湖是因為之前地震，加上薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌而形成，類似的堰塞湖在台灣很常見，最著名的就是921大地震山崩後形成的草嶺潭堰塞湖，而小林村滅村也是堰塞湖造成。

目前，林保署正在持續嚴密偵測馬太鞍溪堰塞湖，截至25日上午6時15分仍未解除紅色警戒，還請民眾不要靠近馬太鞍溪河道，以免發生危險。