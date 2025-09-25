　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／綠營共諜案引爆朝野互批　4人洩國家機密一審判決出爐

▲▼民進黨4共諜起訴，民進黨資深黨工黃取榮。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨前資深黨工黃取榮（右）否認當共諜，聲稱以編造資料向對岸騙錢。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前資深黨工黃取榮涉受中共利誘擔任共諜20年，找好友邱世元做輿情報告交差領酬，又拉攏任職總統府與外交部的吳尚雨、何仁傑，提供時任副總統賴清德行程與外交工作等機敏情資，4人被起訴涉犯《國家機密保護法》等罪嫌、均仍在押，台北地院審結，今（25日）判黃取榮10年、併科罰金100萬，沒收497萬7500元；何仁傑8年2月；邱世元6年2月、併科罰金5萬元，沒收221萬6924元；吳尚雨4年。

黃取榮曾任民進黨的議員助理，2003年到對岸經商，被中共中央軍委會情治人員「小吳」等人收買，按季領取對方支付數萬元資金，協助打探台灣機敏情資，逢年過節還可額外獲得對方打賞紅包，透過黃男親友在中國的帳戶，輾轉匯回台灣。

黃男除自己蒐集情資，也擴大觸角，介紹曾任民進黨民主學院副主任的好友邱世元加入，2023年、2024年安排邱男在泰國、澳門等地，與自己另一個上線「小陳」見面，邱男整理台灣新聞報導、政府網站等公開資訊，編寫成輿情報告交給黃男，用偽裝成遊戲軟體的「五子棋」APP傳給對岸交差。

▲▼民進黨4共諜起訴，民進黨民主學院前副主任邱世元。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨民主學院前副主任邱世元（前中）承認收錢提供情資給對岸。（資料照／記者黃哲民攝）

中共對口人員主動點菜，鎖定台灣外交實況相關情資，邱世元將自己過去在黨內工作認識的何仁傑、吳尚雨介紹給黃取榮，何男是外交部前部長吳釗燮任內受倚重的秘書，他從2022年底到今年（2025年）4月被查獲為止，陸續提供台灣推動外交的機敏情資給邱男轉交黃男。

吳尚雨藉由任職總統府總統辦公室諮議之便，從2023年7月到2024年1月，將時任副總統賴清德的行程，直接交給黃取榮。4人分工合作，對岸若認為有價值的情資，每件酬勞數萬元人民幣或數千美元。據悉，對話紀錄顯示，「小陳」多次盛讚何仁傑提供的外交資料「真有價值、很有幫助，可以多給獎勵」。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站蒐證，今年2月18日搜索約談黃取榮、邱世元到案，同月23日搜索約談吳尚雨，今年4月10日拘提何仁傑，4人訊後都被羈押禁見至今，黃男不否認與陸方情治人員有聯繫，但辯稱提供編造的資料向對岸「騙錢」，何男推稱雖提供資料，但他不懂資料機敏性。

這件綠營共諜案連環爆，引發朝野震撼與相互指責。檢調低調偵辦，今年6月10日起訴黃取榮、邱世元、何仁傑及吳尚雨，涉犯《國家機密保護法》等罪嫌，並以黃、何2人不認罪、屢次信口編造謊言企圖誤導偵辦，犯後態度不佳為由，求處黃男所涉3罪共18年6月以上徒刑、何男所涉1罪9年以上徒刑。

邱世元與吳尚雨於偵查中自白犯行，檢方求處邱男所涉《國家機密保護法》1罪7年以上徒刑，審理中若續認罪得依法減刑，另涉洗錢1罪求刑1年以上，吳男所涉1罪求刑5年以上，檢方並建請法官沒收黃取榮與邱男犯罪所得各607萬餘元與221萬餘元。

此外，黃取榮同時涉犯《國家安全法》為大陸地區發展組織罪嫌，第一審管轄權屬於高院，由高檢署另案起訴、求刑12年，黃男2案4罪共被求刑30年6月以上。

檢調偵辦本案，發現曾任立法院長游錫堃辦公室助理、民進黨立委助理的盛礎纓，2019年求學期間被吸收成為對岸線人，滲透立院系統提供情資，今年3月25日約談盛男，訊後諭知交保20萬元並佩戴電子腳環監控防逃，另案偵辦中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

即／台積電3內鬼繼續關！不服羈押提抗告被駁回

即／台積電3內鬼繼續關！不服羈押提抗告被駁回

從台積電離職後到日商設備大廠工作的工程師陳力銘，勾結仍在台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍2奈米製程機密，8月底被檢方依照違反《國家安全法》起訴。起訴後移審智財商業法院，法院也裁定羈押3個月。3人不服，提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，駁回抗告確定。

《國安三法逐條評釋》首度問世　破解法制迷霧

《國安三法逐條評釋》首度問世　破解法制迷霧

即／台積電3內鬼危害國安　檢疑有共犯追查中

即／台積電3內鬼危害國安　檢疑有共犯追查中

即／竊台積電2奈米技術　3內鬼續押禁見3個月

即／竊台積電2奈米技術　3內鬼續押禁見3個月

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」

關鍵字：

綠營共諜國家機密保護法國安法五子棋

讀者迴響

