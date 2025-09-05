《國安三法逐條評釋》首度問世　破解法制迷霧

▲最高檢察署舉行首本《國安三法逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

近年國安案件從111年41件暴增至113年160件，起訴人數更成長逾5倍，顯示我國正面臨境外勢力滲透與資訊戰的嚴峻挑戰。然而國安法制龐雜，執法人員與民眾常因無所適從而誤觸法令。最高檢察署歷時年餘，邀集21位具實戰經驗的檢察官與調查官，編撰完成全國首本《國安三法逐條評釋》，系統性解析《國安法》、《反滲透法》、《國家機密保護法》，兼顧實務案例與法理依據，成為強化國安防線的重要工具。

最高檢察署今（4）日舉行首本《國安三法逐條評釋》新書發表會，行政院林明昕政務委員、調查局陳白立局長親自蒞臨，法務部國際及兩岸法律司吳協展副司長、劉怡君檢察官、桃園地檢戴文亮檢察長、臺東地檢蕭方舟檢察長、臺南高分檢蔡麗宜檢察官、臺高檢署檢察官許祥珍、陳舒怡、最高檢察署檢察官林麗瑩、張安箴、林錦鴻、劉建志、許文琪及調查局黃文昇科長等共同作者及顧問，分享本書亮點及編撰心得。

行政院政務委員林明昕：「本書讓社會大眾能透過專業而精準的解釋，理解國安法規的核心意涵，進一步提升全民的法治意識與國安觀念。這不僅是一部專業書籍，更是臺灣國安法制發展的重要里程碑。」

邢泰釗檢察總長表示，許多國人因不知法令而「一人在監，十人在途」，危害國家安全。本書可作為宣導教材，協助國人避免誤觸重法，也讓檢察官有明確依據，兼顧偵辦效率與人權保障。

調查局長陳白立強調，書籍是調查局第一線面對境外勢力滲透的重要防衛工具。桃園地檢署檢察長戴文亮也舉例，日前中科院國安案件，承辦檢察官即刻運用此書，迅速掌握方向，證明其為絕佳工具書。

臺東地檢署檢察長蕭方舟則說，過去辦國安案件如同「在荒漠摸索」，如今可依循本書條理分明的解析，更能在法庭上說服法官。多位實務工作者一致肯定，此書兼具實用與實戰價值，將成為檢察官、調查官及法官的重要參考。