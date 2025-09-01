　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竊台積電2奈米技術給日本老闆　3內鬼工程師續押禁見3個月

▲台積電內鬼工程師今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲台積電內鬼工程師吳秉駿(右)、戈一平(左)今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民、陳以昇／台北報導

台積電離職工程師陳力銘轉任日商半導體公司，涉利用昔日交情，向仍任職台積電的工程師同事吳秉駿、戈一平，翻拍包括2奈米關鍵製程技術，聲稱要幫新東家爭取成為台積電更多設備的供應商，3人到案在押，日前被起訴涉犯《國家安全法》等罪嫌、各求處7年到14年徒刑，今（1日）移審智慧財產及商業法院，合議庭召開接押庭調查後，裁定3人全部續押禁見3個月。

台積電2奈米製程，被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術」，台積電今年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，高檢署智慧財產檢查分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站與北部地區機動工作站共同偵辦，7月25日到28日發動搜索約談。

檢調查出，陳力銘曾任職台積電12廠良率部門，參與改善5奈米、3奈米製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，也深知台積電嚴格要求供應商遵守保密約定，陳男2022年離職轉任東京威力科創行銷部門，藉由在台積電工作8年的人脈與交情，利用吳秉駿與戈一平對他的信任，請2人用筆電遠端登入台積電系統，再翻拍電腦螢幕取得大量營業秘密傳給他，包含2奈米製程關鍵數據。

▲台積電內鬼工程師今移審智財法院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲竊密主謀工程師陳力銘。（圖／記者呂佳賢攝）

陳男3人到案均被羈押禁見，陳男聲稱為了在新東家取得工作表現，因此竊密幫助新東家檢討改善蝕刻機台表現，以利爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台資格。據悉，陳男在東京威力科創工作內容，就是負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

檢方認定3人犯罪事證明確，事涉我國產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，被告3人犯罪情節重大，上月（8月）27日起訴陳男3人涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用、《營業秘密法》意圖域外使用而竊取營業秘密等罪嫌。

▲▼ 台積電內鬼起底。（圖／合成圖）

▲台積電通報檢方，揪出3內鬼工程師涉竊取2奈米製程關鍵技術。（圖／合成圖）

其中陳男被具體求刑14年、吳男被求刑9年、戈男被求刑7年，今上午被移審智財商業法院召開接押庭。本案另有1名台積電廖姓工程師涉提供業務上所接觸的營業秘密給陳男，經查並無洩露到境外意圖，台積電不提告，檢方將廖男涉案情節簽結。

08/31 全台詐欺最新數據

