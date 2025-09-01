快訊／台積電3內鬼危害國安疑有共犯　檢方追查「法人或自然人」

▲涉竊取台積電2奈米核心關鍵技術的3名內鬼工程師。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民、陳以昇／台北報導

涉竊取台積電2奈米製程核心關鍵技術的3名內鬼工程師陳力銘、吳秉駿與戈一平，被依《國家安全法》等罪嫌起訴，今（1日）移審智慧財產及商業法院，合議庭裁定在押的陳男3人繼續羈押禁見，裁定理由指出，檢方當庭表明仍有其他法人或自然人涉案、已分案偵辦，也成為陳男3人被認定有勾串滅證之虞的主因之一。

陳男3人今上午10點多，被押解到智財商業法院移審，合議庭今下午2點30分起，召開起訴移審接押庭，晚間6點多宣示裁定，陳男3人即日起均羈押禁見3個月。

裁定理由指出，陳男3人在庭訊中認罪，依證人證述、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，以及經濟部關於國家核心關鍵技術的函覆資料等卷證，足認陳男3人涉犯《國安法》、《營業秘密法》，均犯罪嫌疑重大。

▲竊密主謀工程師陳力銘涉犯《國家安全法》等罪嫌，今（1日）移審智財商業法院，繼續羈押禁見。（圖／記者呂佳賢攝）

法官認為陳男3人對自身所涉犯罪情節、手段與目的，供述確曾出現前後不一、避重就輕情形，且檢察官當庭表示，本案尚有其他可能涉案的法人或自然人，現已分案偵辦，且陳男3人在案發後，均有刪除通訊軟體對話紀錄等疑似湮滅證據舉措。

法官衡量陳男3人曾是或現在仍是同事，若交保將可透過通訊軟體隨時聯繫，如果藉機相互勾串，有使案情陷入混沌不明的高度可能性，因此有事實足認3人有勾串滅證之虞，無從以具保、責付或限制住居等替代手段，確保後續審判與刑罰執行的順利進行。

起訴指出，陳力銘曾任職台積電8年，在12廠良率部門參與改善5奈米、3奈米等製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，2022年陳男離職轉任東京威力科創行銷部門工程師，為求新職好表現，涉套交情，請仍任職台積電的同事秉駿與戈一平，用筆電遠端登入台積電系統，再翻拍電腦螢幕取得大量營業秘密傳給他，包含2奈米製程關鍵數據。

▲台積電內鬼工程師吳秉駿（右）、戈一平（左）涉犯《國家安全法》等罪嫌，今（1日）移審智財商業法院，繼續羈押禁見。（圖／記者呂佳賢攝）

台積電2奈米製程，被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術」，台積電今年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，高檢署智慧財產檢查分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站與北部地區機動工作站共同偵辦，7月25日到28日發動搜索約談。

陳男3人到案均被羈押禁見，陳男聲稱為了在新東家取得工作表現，因此竊密幫助新東家檢討改善蝕刻機台表現，以利爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台資格。據悉，陳男在東京威力科創工作內容，就負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

檢方認定3人犯罪事證明確，事涉我國產業命脈的國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，被告3人犯罪情節重大，上月（8月）27日起訴陳男3人涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用、《營業秘密法》意圖域外使用而竊取營業秘密等罪嫌。

其中陳男被具體求刑14年、吳男被求刑9年、戈男被求刑7年，今上午被移審智財商業法院召開接押庭。本案另有1名台積電廖姓工程師涉提供業務上所接觸的營業秘密給陳男，經查並無洩露到境外意圖，台積電不提告，檢方將廖男涉案情節簽結。

ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。