《大學生》逸祥婚後三倍速轉大人！扛房貸拍八點檔…酬勞全上繳老婆

星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▲逸祥今年與原住民歌手紫布爾正若結婚，最近剛在部落辦完傳統排灣族婚禮。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

逸祥形象搞笑，私底下的他，其實很慢熟，需要獨處來充電，將最活潑的一面留給舞台。近來，他的人生如同開啟「三倍速」模式，在好友山豬離世後，他體會到生命的無常，決定為愛負責任勇敢前行，與老婆紫布爾正若婚後，扛下房貸、婚禮費用等壓力，還讓老婆掌管財政大權，霸氣將酬勞全上繳。

星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▲螢幕上放得很開，形象搞笑，但私下的逸祥其實偏內向慢熟。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

逸祥和老婆紫布爾正若要辦兩場婚禮，剛在部落舉行完傳統排灣族婚禮，禮俗相當講究，排灣族新郎服重達十幾公斤，整套手工製作，價值要十多萬元，被他戲稱是「族服界的LV」。下聘禮的過程也很繁瑣，要準備獵刀、檳榔等十多項物品。

還好部落婚禮能透過「禮俗委員會」來協助，逸祥笑說：「付錢就可以幫你準備，光聘禮就要七、八十萬。」台北場的婚禮預算達兩百萬元，會在十月舉行。買新房裝潢加上兩場婚禮的費用，讓逸祥直呼壓力山大，但他也堅定地說：「說沒壓力是騙人的，只能拚了！婚禮人生只有一次，一定要辦好。」

星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▲逸祥疫情時沒通告，曾有段低潮，這兩年努力工作存錢買房結婚，人生有很大變化。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

老婆紫布爾正若小他9歲，是原住民歌手，平常海內外表演工作很繁忙，但家裡大小事打點得很好，逸祥誇老婆處事比他更成熟，他甘願把酬勞全數上繳，每月領四萬零用金，他打趣表示：「我雖然是公司負責人，財務長是我老婆，每年都通貨膨脹，未來再申請調整。」他也感謝岳父母對他視如己出，只叮嚀他「年紀比較長，吵架要多讓步」。

星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▲逸祥婚後把酬勞全上繳，每月向老婆領四萬零用金作個人開銷。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

逸祥感慨回想，人生在近年開啟了「三倍速」模式，一連串的人生大事讓他意識到「不能再這樣下去」，責任感油然而生，特別是好友山豬的離世，給他帶來巨大衝擊，體會到「生老病死」的無常。看著身邊朋友的變化，有人進入人生的不同階段，卻也有人登出人生，讓他決定把握當下，趕快完成人生的重要事情，不讓自己留有遺憾。

星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▲好友山豬的離世讓逸祥體會到「生老病死」的無常，決定把握當下。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

儘管工作忙碌，逸祥仍不忘關心在嘉義的家人，他坦言，北漂十多年，在親情上的確會有遺憾，「犧牲很多陪伴家人的時間，但是也真的沒有辦法，如果我回嘉義，就不能做這行了。」父母在電視上看到他，就會感到開心，這讓他更努力工作，希望用成績讓家人感到驕傲。而媽媽更是《寶島西米樂》的忠實觀眾，天天守在電視前等待他的出現，還會打電話與他討論劇情。

逸祥第一次參與年代劇，演出台視八點檔《寶島西米樂》，對他而言，最大的挑戰是「全台語」台詞，他慚愧笑說，雖然是嘉義人，但北漂發展十多年來都講國語比較多，「劇本很多專有名詞，所有句子都要台語，我曾經想偷渡一些國語用詞，不行欸！」在陳文山的台語指導協助下，他花費大量心力背誦與練習，努力將角色詮釋到位。
 

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

