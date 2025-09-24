傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，目前已造成17人死亡。今（24日）行政院長卓榮泰視察災區時，面對國民黨立院黨團總召傅崐萁問責中央，反擊「人民等的不是這一刻」。政院發言人李慧芝說，卓院長再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但今天並不是追究責任的場合。

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長今於花蓮光復糖廠聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，席間傅崐萁委員發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題，與會議目的並不相同。

李慧芝說，由於後續卓院長尚有其他勘災行程，且交通路途遙遠，因此卓院長在確認花蓮縣徐榛蔚縣長沒有要表達意見後，便結束會議，前往馬太鞍教會關懷災民收容情形，再轉往鳳林視察通信設施修復狀況。

李慧芝轉述，卓院長再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但今天並不是追究責任的場合，而未來即使追究責任，也是為了避免未來犯下相同的錯誤，避免再犯而造成遺憾。