卓榮泰指示原民會、經濟部　協助災民安置更安全舒適場所

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，行政院卓榮泰院長今（24日）赴災區視察，下午到馬太鞍教會關心災民收容安置狀況時表示，已經請原民會、經濟部一同協助，看能不能找到一個更安心的地方，能夠安心睡覺、安全的地方，讓在這裡安置的朋友們、長輩們能夠去到那邊，這樣比較好。

卓榮泰說，在這樣的一個大溢流狀況下，人民受了很大的委屈跟辛苦，所以今天是要來解決現在面臨的問題，看到這麼多的災民、這些長輩，要關心的是他們是有沒有地方好好的睡，有沒有東西吃，身體需要一些照顧的藥品，這些有沒有到位。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥。（圖／記者李毓康攝）



卓榮泰說，剛剛一路來都在安排這些事情，要進到馬太鞍教會時，繞了好大一圈，因為外面還是有一些水流，讓大家交通不方便。

「所以，基本上認為，這裡應該還不是一個好的安置的地方。」卓榮泰說，已經請原民會、經濟部一同協助，看能不能再找到一個更安心的地方，第一個，能夠安心睡覺，第二個，安全的地方，這樣會比較好。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區，路上可見陷入泥濘的車子。（圖／記者李毓康攝）



卓榮泰說，所以今天，不是來這裡談誰該負什麼責任，「每個人都有責任，救災每個人都有責任，中央有中央的責任，地方有地方的責任，我們是要共同扛起這個責任，人民才會有希望，這裡不是來追究的地方」。

記者追問，今天有什麼比較重要的裁示？卓榮泰說，今天，最重要是，要先把失聯的人盡快在最短時間找出來，這樣才能避免任何傷害的擴大。第2個，已經成立前進協調所，經濟部賴次長要指揮所有的協調工作，總統也指示國軍全面投入救災，軍方也已經清除一部分道路污泥了。

卓榮泰說，接下來會再協調好工作的情況下，進到家園裡面去幫大家做一些清理的工作，那也希望能夠跟國人們一起配合這件事情。

至於醫藥部分，卓榮泰說，衛福部長石崇良也已經請所有醫療單位緊急支援，甚至包括對這些罹難者的社工支持，也已經全力的安排，這個早上都處理了。

▲行政院長卓榮泰到馬太鞍溪斷橋邊視察。（圖／記者李毓康攝）