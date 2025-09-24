　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

記者郭運興／台北報導

受颱風「樺加沙」豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生壩頂溢流，泥水沖進光復市區造成嚴重災情，目前已知奪走14條人命。回顧22日賴清德總統出席的中央災變中心會議，花蓮副縣長顏新章除提供撤離戶數、人數外，也建議總統隨時給鄉親堰塞湖最新狀況，不然好像一顆未爆彈，鄉親一直擔心寢食難安；據此，內政部長劉世芳則回應，樺加沙雨量可能提前達到六百到七百，可能產生潰堤，已在短時間內請3鄉鎮處理疏散撤離；行政院長卓榮泰也要求做最高安全標準考量撤離計畫，請花蓮縣政府徹底執行。

▲▼22日中央災害應變中心會議。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

▲22日中央災害應變中心會議。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心，下同）

光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致至少14人罹難、152人失聯。行政院長卓榮泰今（24日）赴花蓮視察時，與立委傅崐萁發生爭執，傅不斷問是誰的責任？卓則點出撤離工作有瑕疵。

然而將時序拉回22日中央災害應變中心會議，當時花蓮副縣長顏新章報告指出，縣長人在國外，馬上要趕回來了，所以跟總統報告，對於樺加沙颱風，花蓮縣的黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，這次最重要的是堰塞湖的撤離，3個鄉鎮光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉，準備中型戰術輪車8輛、救護車1輛、兵力54名、警消105名、替代役13名，這些人力可以隨時申請。

顏新章指出，收容部分，3個鄉鎮總共1837戶、實際居住的人數有6843人、收容地點有三處，目前收容人數是130人、依親總共有1365人、垂直避難的有5348人。

顏新章指出，在堰塞湖區域總共有4個學校，分別是光復工商、光復中學、太巴塱國小、光復國小都要撤離，在這裡有個建議，希望總統能夠在堰塞湖上面所有的狀況，隨時給鄉親最正確訊息，讓鄉親能夠了解上面狀態是怎麼樣。

顏新章說，再來就是整治堰塞湖的期程、時間給鄉親知道，否則堰塞湖是不是隨時會有潰堤，讓鄉親心裡一直擔心，好像一顆未爆彈、寢食難安，希望總統能夠給鄉親知道所有訊息。

內政部長劉世芳則回應，堰塞湖的狀況其實從前兩次颱風，農業部的林保署做的監控資料都有提供在官網與縣政府參考，這次樺加沙颱風雨量可能提前達到六百到七百左右，所以委託包括農業部、台大、成大、中興、陽明交大提供資訊，自己有跟花蓮副縣長通過電話，知道有可能產生潰堤，才會在短時間內請3個鄉鎮公所趕快處理有關疏散撤離的部分。

劉世芳表示，感謝花蓮副縣長、秘書長、幾位鄉鎮村長幫忙，到目前為止已經很明確知道希望撤離的戶數是1837戶、實居人數大概是6843人，但是有分成收容安置、依親、垂直避難，所以目前包括國軍、替代役都在協助撤離，到今天傍晚之前如有未善盡之處，也請縣政府提出要求國軍、相關單位協助。

劉世芳指出，未來如果堰塞湖有持續監控資料，還是會透過農業部繼續提供給花蓮縣政府及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉3個鄉鎮公所的同仁與鄉親，另外，非常謝謝原民會，上週這個地方有辦太魯閣族的運動會，現在這些人因為運動會結束已經馬上離開，沒有在堰塞湖可能發生危險的區域，也謝謝花蓮縣政府的幫忙，中央也會持續協助。

會議結尾，卓榮泰補充說明，馬太鞍溪的部分，謝謝農業部、內政部在7、8月颱風豪雨後就加強監控狀況，今天做最高安全標準考量的撤離計畫，請花蓮縣政府徹底執行、國人能高度配合，這個安全考量是必要的，但是對於垂直疏散的部分，還是要嚴防潰堤或水流下來，只有水還是會帶來泥土必須特別有防範因應，依親的部分一定要確保這些人民去到安全處所、做到必要聯繫，另外安置中心要注意民生物資維護、環境照顧。

賴清德也表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處，剛剛卓院長與劉部長都有指示、簡報也有做相當妥善的應變作為，但還是要隨時注意情況，必要的話還是要做撤離，確實保護民眾安全，這部分請中央跟地方共同合作。

▲▼22日中央災害應變中心會議。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

首長捐一月薪助賑災　中投各捐200萬救助金

首長捐一月薪助賑災　中投各捐200萬救助金

關鍵字：

花蓮堰塞湖劉世芳卓榮泰賴清德光復

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面