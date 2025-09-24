還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

記者郭運興／台北報導

受颱風「樺加沙」豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生壩頂溢流，泥水沖進光復市區造成嚴重災情，目前已知奪走14條人命。回顧22日賴清德總統出席的中央災變中心會議，花蓮副縣長顏新章除提供撤離戶數、人數外，也建議總統隨時給鄉親堰塞湖最新狀況，不然好像一顆未爆彈，鄉親一直擔心寢食難安；據此，內政部長劉世芳則回應，樺加沙雨量可能提前達到六百到七百，可能產生潰堤，已在短時間內請3鄉鎮處理疏散撤離；行政院長卓榮泰也要求做最高安全標準考量撤離計畫，請花蓮縣政府徹底執行。

▲22日中央災害應變中心會議。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心，下同）

光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致至少14人罹難、152人失聯。行政院長卓榮泰今（24日）赴花蓮視察時，與立委傅崐萁發生爭執，傅不斷問是誰的責任？卓則點出撤離工作有瑕疵。

然而將時序拉回22日中央災害應變中心會議，當時花蓮副縣長顏新章報告指出，縣長人在國外，馬上要趕回來了，所以跟總統報告，對於樺加沙颱風，花蓮縣的黃色警戒線有32條，都在秀林鄉公所的10個村，這次最重要的是堰塞湖的撤離，3個鄉鎮光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉，準備中型戰術輪車8輛、救護車1輛、兵力54名、警消105名、替代役13名，這些人力可以隨時申請。

顏新章指出，收容部分，3個鄉鎮總共1837戶、實際居住的人數有6843人、收容地點有三處，目前收容人數是130人、依親總共有1365人、垂直避難的有5348人。

顏新章指出，在堰塞湖區域總共有4個學校，分別是光復工商、光復中學、太巴塱國小、光復國小都要撤離，在這裡有個建議，希望總統能夠在堰塞湖上面所有的狀況，隨時給鄉親最正確訊息，讓鄉親能夠了解上面狀態是怎麼樣。

顏新章說，再來就是整治堰塞湖的期程、時間給鄉親知道，否則堰塞湖是不是隨時會有潰堤，讓鄉親心裡一直擔心，好像一顆未爆彈、寢食難安，希望總統能夠給鄉親知道所有訊息。

內政部長劉世芳則回應，堰塞湖的狀況其實從前兩次颱風，農業部的林保署做的監控資料都有提供在官網與縣政府參考，這次樺加沙颱風雨量可能提前達到六百到七百左右，所以委託包括農業部、台大、成大、中興、陽明交大提供資訊，自己有跟花蓮副縣長通過電話，知道有可能產生潰堤，才會在短時間內請3個鄉鎮公所趕快處理有關疏散撤離的部分。

劉世芳表示，感謝花蓮副縣長、秘書長、幾位鄉鎮村長幫忙，到目前為止已經很明確知道希望撤離的戶數是1837戶、實居人數大概是6843人，但是有分成收容安置、依親、垂直避難，所以目前包括國軍、替代役都在協助撤離，到今天傍晚之前如有未善盡之處，也請縣政府提出要求國軍、相關單位協助。

劉世芳指出，未來如果堰塞湖有持續監控資料，還是會透過農業部繼續提供給花蓮縣政府及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉3個鄉鎮公所的同仁與鄉親，另外，非常謝謝原民會，上週這個地方有辦太魯閣族的運動會，現在這些人因為運動會結束已經馬上離開，沒有在堰塞湖可能發生危險的區域，也謝謝花蓮縣政府的幫忙，中央也會持續協助。

會議結尾，卓榮泰補充說明，馬太鞍溪的部分，謝謝農業部、內政部在7、8月颱風豪雨後就加強監控狀況，今天做最高安全標準考量的撤離計畫，請花蓮縣政府徹底執行、國人能高度配合，這個安全考量是必要的，但是對於垂直疏散的部分，還是要嚴防潰堤或水流下來，只有水還是會帶來泥土必須特別有防範因應，依親的部分一定要確保這些人民去到安全處所、做到必要聯繫，另外安置中心要注意民生物資維護、環境照顧。

賴清德也表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處，剛剛卓院長與劉部長都有指示、簡報也有做相當妥善的應變作為，但還是要隨時注意情況，必要的話還是要做撤離，確實保護民眾安全，這部分請中央跟地方共同合作。