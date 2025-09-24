溢流後花蓮縣府應變中心才升一級開設　中央至少9次示警啟動撤離工作

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍堰塞湖23日下午發生溢流，目前造成15人死亡、百人失聯。儘管中央、地方火速啟動救災，但同時間責任歸屬問題也引發討論。據了解，內政部長劉世芳21日下午就下達撤離決策，相關工作才能在22日上午啟動；此外，中央前期至少有9次與地方政府聯繫，但花蓮應變中心一直維持二級開設，直到堰塞湖在23日下午溢流後才改為一級開設。根據資料，目前14位罹難者位置圖，都在中央災變中心要求的強制撤離範圍，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，卻為時已晚。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，空勤總隊直升機持續搜救仍受困房頂的民眾。（圖／記者李毓康攝）

根據統計，自9月21日起迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作，如今卻仍造成15名民眾不幸罹難、百多人失聯等情況，令人相當遺憾。為確保堰塞湖周邊民眾生命財產安全，中央前期至少有9次與地方政府聯繫溝通，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等。

回顧中央災害應變中心於週六開設後的時態，週日下午3點，與花蓮縣府和鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等三個鄉鎮公所召開視訊會議，即已要求花蓮縣府啟動疏散撤離。週一上午7點，災防中心發布紅色警戒，並發送細胞簡訊籲請民眾撤離，同時林保署花蓮分署也發出緊急通報單，建議花蓮縣即刻執行強制撤離措施。

事實上，在週日（21日）時，中央災害應變中心已經劃設出應要撤離範圍，劉世芳根據過去防救災經驗和專業評估，初估需撤離1800戶、高達8500多人。當時劉強調，等不到週一再進行，判斷相關撤離工作需要馬上啟動，「現在就要做決定」。

接著劉世芳在週一上午第4次工作報告中，裁示「務必把握中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等溢淹高風險區域的民眾」。

週一下午3點，總統賴清德前往災害應變中心，並與屏東縣、花蓮縣、台東縣視訊。賴清德強調，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處「必要的時候，還是要做撤離，確實保護民眾的安全，這部分請中央跟地方務必共同合作」。卓榮泰也表示，花蓮馬太鞍溪已做最高安全標準考量的撤離計劃，並請花蓮縣政府執行。

劉世芳指出，根據包括農業部、台大、成大、陽明交大與中興大學等相關監測資料指出，堰塞湖有可能產生溢流，已經要求花蓮縣府與三個鄉鎮公所趕快處理疏散處離工作，並強調統計後總共有1837戶、6810人需要撤離，若有未能善盡之處，也請縣府提出要求，包括國軍、替代役及相關單位可以提供協助。

值得注意的是，即便賴、卓與劉世芳在會中多次強調，但當時與賴清德進行視訊的分別是屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣副縣長顏新章，花蓮縣長徐榛蔚並未出現，仍在國外。

另一方面，面對中央災害應變中心多次示警，花蓮應變中心一直都是維持二級開設，直到馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流後，花蓮應變中心才改為一級開設。根據資料指出，此次14位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，卻為時已晚。