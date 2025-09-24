　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

溢流後花蓮縣府應變中心才升一級開設　中央至少9次示警啟動撤離工作

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍堰塞湖23日下午發生溢流，目前造成15人死亡、百人失聯。儘管中央、地方火速啟動救災，但同時間責任歸屬問題也引發討論。據了解，內政部長劉世芳21日下午就下達撤離決策，相關工作才能在22日上午啟動；此外，中央前期至少有9次與地方政府聯繫，但花蓮應變中心一直維持二級開設，直到堰塞湖在23日下午溢流後才改為一級開設。根據資料，目前14位罹難者位置圖，都在中央災變中心要求的強制撤離範圍，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，卻為時已晚。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，空勤總隊直升機持續搜救仍受困房頂的民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，空勤總隊直升機持續搜救仍受困房頂的民眾。（圖／記者李毓康攝）

根據統計，自9月21日起迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作，如今卻仍造成15名民眾不幸罹難、百多人失聯等情況，令人相當遺憾。為確保堰塞湖周邊民眾生命財產安全，中央前期至少有9次與地方政府聯繫溝通，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等。

回顧中央災害應變中心於週六開設後的時態，週日下午3點，與花蓮縣府和鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等三個鄉鎮公所召開視訊會議，即已要求花蓮縣府啟動疏散撤離。週一上午7點，災防中心發布紅色警戒，並發送細胞簡訊籲請民眾撤離，同時林保署花蓮分署也發出緊急通報單，建議花蓮縣即刻執行強制撤離措施。

事實上，在週日（21日）時，中央災害應變中心已經劃設出應要撤離範圍，劉世芳根據過去防救災經驗和專業評估，初估需撤離1800戶、高達8500多人。當時劉強調，等不到週一再進行，判斷相關撤離工作需要馬上啟動，「現在就要做決定」。

接著劉世芳在週一上午第4次工作報告中，裁示「務必把握中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等溢淹高風險區域的民眾」。

週一下午3點，總統賴清德前往災害應變中心，並與屏東縣、花蓮縣、台東縣視訊。賴清德強調，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處「必要的時候，還是要做撤離，確實保護民眾的安全，這部分請中央跟地方務必共同合作」。卓榮泰也表示，花蓮馬太鞍溪已做最高安全標準考量的撤離計劃，並請花蓮縣政府執行。

劉世芳指出，根據包括農業部、台大、成大、陽明交大與中興大學等相關監測資料指出，堰塞湖有可能產生溢流，已經要求花蓮縣府與三個鄉鎮公所趕快處理疏散處離工作，並強調統計後總共有1837戶、6810人需要撤離，若有未能善盡之處，也請縣府提出要求，包括國軍、替代役及相關單位可以提供協助。

值得注意的是，即便賴、卓與劉世芳在會中多次強調，但當時與賴清德進行視訊的分別是屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣副縣長顏新章，花蓮縣長徐榛蔚並未出現，仍在國外。

另一方面，面對中央災害應變中心多次示警，花蓮應變中心一直都是維持二級開設，直到馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流後，花蓮應變中心才改為一級開設。根據資料指出，此次14位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，卻為時已晚。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

堰塞湖溢流沖毀光復鄉　蕭美琴：中央地方協力讓大家生活恢復正常

堰塞湖溢流沖毀光復鄉　蕭美琴：中央地方協力讓大家生活恢復正常

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

