外媒直擊花蓮慘況：如海嘯襲村！　堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」

▲ 各家外媒都以頭條關注花蓮災情。（圖／救助協會提供）

圖文／CTWANT

第18號颱風樺加沙雖然未直接登陸台灣， 卻造成花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，洪水大量灌入光復鄉，釀成多人死亡失蹤，這起災難同時登上多國媒體版面。英國《衛報》（The Guardian）指出，樺加沙帶來暴雨，導致堰塞湖潰堤，洪水重創花蓮，並引述台灣政府數據報導死傷與失蹤情況。日本《日本放送協會》（NHK）與《朝日新聞》也高度關注，《路透社》則引述光復鄉郵差回憶洪水來襲當下「就像海嘯般洶湧」，所幸緊急逃到郵局二樓才撿回一命。

根據《路透社》報導，這名郵差謝建東（Hsieh Chien-tung，音譯）緊急躲在郵局二樓救了自己，但他返家後卻發現汽車被沖進客廳，驚悚景象令人難以置信。另一名居民王澤安（Wang Tse-an，音譯）則表示，所在村落約一千人「全村都被淹沒，許多人受困」。村長受訪時直言「現場一片混亂」，首要任務是安置民眾進入避難所，但物資難以送達，「到處都是泥沙落石，有些地方水已退去，但部分仍積水嚴重」。

花蓮縣議員蔡依靜（Lamen Panay）受訪時指出，當地資源不足，行動不便的居民難以獲得妥善安置。她也批評政府在洪水發生前的撤離指令缺乏強制性，「當時政府建議居民可採取『垂直避難』，但面對這樣的水勢，光靠往樓上逃是不夠的。」

英國《衛報》（The Guardian）指出，樺加沙帶來暴雨，導致堰塞湖潰堤，洪水重創花蓮，並引述台灣政府數據報導死傷與失蹤情況。《衛報》並提到颱風持續北上，香港在23、24日宣布停課，但證券交易所正常開市。包括美國《美聯社》（AP）報導，樺加沙是近年來最強颱風之一，中心最大持續風速達每小時195公里，除台灣外，也對菲律賓、香港與中國廣東構成威脅。

美聯社指出，花蓮洪水氾濫沖毀橋梁，道路淪為激流，車輛與家具被沖走，災情慘烈。AP並回顧，颱風在菲律賓已造成至少3人死亡、5人失蹤，超過1萬7500人流離失所。另外，日本《日本放送協會》（NHK）與《朝日新聞》也高度關注，NHK更將花蓮災情列為官網頭條，報導指出市區多數建築一樓泡水，軍用車輛同樣受困，受害者多為高齡者。韓國《韓聯社》則引述國際媒體報導，強調光復鄉堰塞湖於23日下午潰堤，造成至少14人死亡、124人失聯，並點出救援進展艱難。

根據政府統計，光復鄉約有5,200人選擇留在自家高樓層避難，約占當地人口六成，其餘多數則暫時投靠親友。由於交通與通訊嚴重中斷，救援與物資運補困難，國際媒體普遍以「海嘯般洪水」形容花蓮的災難現場。

▲《路透》報導花蓮光復鄉居民形容洪水「如海嘯般襲來」，許多人被迫爬上高處避難。（圖／翻攝自X， @ReutersWorld ）

延伸閱讀

▸ 馬太鞍溪堰塞湖還在溢流 他警告當務之急是「這事」：不能輕忽

▸ 堰塞湖溢流早有預告「當初為何不跑？」 網嘆「沒預料到」：軍卡都淹了

▸ 原始連結