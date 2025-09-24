　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒直擊花蓮慘況：如海嘯襲村！　堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」

國際媒體頭條直擊花蓮慘況！樺加沙釀堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」　外媒驚呼：如海嘯襲村

▲ 各家外媒都以頭條關注花蓮災情。（圖／救助協會提供）

圖文／CTWANT

第18號颱風樺加沙雖然未直接登陸台灣， 卻造成花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，洪水大量灌入光復鄉，釀成多人死亡失蹤，這起災難同時登上多國媒體版面。英國《衛報》（The Guardian）指出，樺加沙帶來暴雨，導致堰塞湖潰堤，洪水重創花蓮，並引述台灣政府數據報導死傷與失蹤情況。日本《日本放送協會》（NHK）與《朝日新聞》也高度關注，《路透社》則引述光復鄉郵差回憶洪水來襲當下「就像海嘯般洶湧」，所幸緊急逃到郵局二樓才撿回一命。

根據《路透社》報導，這名郵差謝建東（Hsieh Chien-tung，音譯）緊急躲在郵局二樓救了自己，但他返家後卻發現汽車被沖進客廳，驚悚景象令人難以置信。另一名居民王澤安（Wang Tse-an，音譯）則表示，所在村落約一千人「全村都被淹沒，許多人受困」。村長受訪時直言「現場一片混亂」，首要任務是安置民眾進入避難所，但物資難以送達，「到處都是泥沙落石，有些地方水已退去，但部分仍積水嚴重」。

花蓮縣議員蔡依靜（Lamen Panay）受訪時指出，當地資源不足，行動不便的居民難以獲得妥善安置。她也批評政府在洪水發生前的撤離指令缺乏強制性，「當時政府建議居民可採取『垂直避難』，但面對這樣的水勢，光靠往樓上逃是不夠的。」

英國《衛報》（The Guardian）指出，樺加沙帶來暴雨，導致堰塞湖潰堤，洪水重創花蓮，並引述台灣政府數據報導死傷與失蹤情況。《衛報》並提到颱風持續北上，香港在23、24日宣布停課，但證券交易所正常開市。包括美國《美聯社》（AP）報導，樺加沙是近年來最強颱風之一，中心最大持續風速達每小時195公里，除台灣外，也對菲律賓、香港與中國廣東構成威脅。

美聯社指出，花蓮洪水氾濫沖毀橋梁，道路淪為激流，車輛與家具被沖走，災情慘烈。AP並回顧，颱風在菲律賓已造成至少3人死亡、5人失蹤，超過1萬7500人流離失所。另外，日本《日本放送協會》（NHK）與《朝日新聞》也高度關注，NHK更將花蓮災情列為官網頭條，報導指出市區多數建築一樓泡水，軍用車輛同樣受困，受害者多為高齡者。韓國《韓聯社》則引述國際媒體報導，強調光復鄉堰塞湖於23日下午潰堤，造成至少14人死亡、124人失聯，並點出救援進展艱難。

根據政府統計，光復鄉約有5,200人選擇留在自家高樓層避難，約占當地人口六成，其餘多數則暫時投靠親友。由於交通與通訊嚴重中斷，救援與物資運補困難，國際媒體普遍以「海嘯般洪水」形容花蓮的災難現場。

國際媒體頭條直擊花蓮慘況！樺加沙釀堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」　外媒驚呼：如海嘯襲村

▲《路透》報導花蓮光復鄉居民形容洪水「如海嘯般襲來」，許多人被迫爬上高處避難。（圖／翻攝自X， @ReutersWorld ）

延伸閱讀
馬太鞍溪堰塞湖還在溢流　他警告當務之急是「這事」：不能輕忽
堰塞湖溢流早有預告「當初為何不跑？」　網嘆「沒預料到」：軍卡都淹了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《中文怪物》爆紅！酷「壓力遽增變瘦」　內幕曝光
傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任
來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死
快訊／水淹光復！中央與地方互相究責　檢方看不下去出手了
快訊／6歲女童奇蹟找到了！　被泥沙埋全身
快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶！　物資捐贈窗口一次看
運屍路慢慢！光復17人罹難　僅9具遺體送抵生命園區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5年前就開工！金正恩視察平壤綜合醫院　怒斥官員懈怠導致進度落後

外媒直擊花蓮慘況：如海嘯襲村！　堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」

成績99.9%！印度19歲學霸「不想當醫生」　報到前夕輕生亡

魂斷高爾夫球場！日85歲翁開球車「踩錯煞車」　撞死83歲好友

石破茂聯大演說表態　日本承認巴勒斯坦是「時間問題」

南韓生育率有救了？新生兒數「連續13個月增長」　3大原因帶動回升

櫻花妹買醉搭計程車「找司機談心」！　反遭72歲運將硬上性侵

枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

川普45分鐘演說火力全開！脫稿狂酸聯合國　5大重點一次看

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

5年前就開工！金正恩視察平壤綜合醫院　怒斥官員懈怠導致進度落後

外媒直擊花蓮慘況：如海嘯襲村！　堰塞湖潰堤「居民爬屋逃生」

成績99.9%！印度19歲學霸「不想當醫生」　報到前夕輕生亡

魂斷高爾夫球場！日85歲翁開球車「踩錯煞車」　撞死83歲好友

石破茂聯大演說表態　日本承認巴勒斯坦是「時間問題」

南韓生育率有救了？新生兒數「連續13個月增長」　3大原因帶動回升

櫻花妹買醉搭計程車「找司機談心」！　反遭72歲運將硬上性侵

枕頭套要常換！　專家示警：7天沒洗「比馬桶座髒1.7萬倍」

川普45分鐘演說火力全開！脫稿狂酸聯合國　5大重點一次看

南韓憲政史首例！金建希以「前第一夫人」身分出庭　不法所得破10億

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

盤點8位演藝圈「最佳前任」　阿達完美示範分手也能當好朋友

南投縣照顧服務員職訓班　即日起至9／30受理報名、10／7起開辦

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢堤！台水急調13台送水車、搶修設備　光復鄉逐步恢復供水

AKB48 Team TP挑戰真心話大冒險！　曝光阿部瑪利亞「私下真面目」

《中文怪物》柯羅爆「騷擾女性」再拍片道歉　被抓包開營利火速回應

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

國際熱門新聞

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

選美后冠「大尺度不雅影片」外流　落淚認苦衷

替「斷頭孕婦」接生！加薩醫護曝煉獄

H-1B簽證新制曝光！高薪人才優先中籤

台女倫敦遭圍毆沒人救！外交部出手　警道歉

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

台積電ADR漲3.70％收歷史新高！　美股收跌

下方就是大海　女受困30公尺高透明滑水道

川普：若俄戰機「進入北約領空」應擊落

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

快訊／馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「監測紀實」全曝光

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面