誤認男友「2次郎」...激戰一半驚覺不是他！接棒哥遭逆轉判有罪

▲女子喝醉後慘遭男友的朋友侵犯。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名男子阿偉(化名)帶著女友小萱(化名)，到曾姓友人家喝酒。阿偉見小萱喝醉，向曾男借了二樓房間，攙扶小萱上樓，兩人在曾男床上激戰一番。沒想到完事後阿偉暫時離開，曾男竟潛入房間，趁著燈光昏暗，將小萱拉上腿性侵，小萱誤以為阿偉二度求歡而配合，直到發現曾男的髮型和阿偉不一樣，才驚覺「你不是我男朋友！」將曾男告上法院。全案經新竹地院審理，法官認為曾男性侵證據不足，判曾男無罪。檢方再上訴，台灣高等法院看法不同，法官撤銷原判決，依曾男犯犯乘機性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，2023年10月7日這天，阿偉帶著小萱到曾姓友人家喝酒聊天，席間阿偉見小萱不勝酒力，將她攙扶到2樓房間休息，兩人趁機激戰一番，而後阿偉聽到曾男叫喚，向小萱表示「等我一下」，便將小萱獨自留在關著燈的房間，讓她全裸躺在棉被裡。

過了15分鐘，小萱發現有人躺在她旁邊，並將她拉過去翻身坐在身上，小萱以為是男友返回求歡便沒有抗拒，雙方激戰到一半，小萱聽到對方的聲音有異，又摸到他的髮型和阿偉的平頭不同，驚喊「你不是我男朋友！」掙扎從對方身上下來。恰巧阿偉回來，把房間的燈打開，小萱驚見在床上的竟是曾男，崩潰將曾男告上法院。

警詢時，曾男辯稱是阿偉和小萱買酒到他家喝，小萱因喝醉酒，在他的房間內將他誤認成男友，還主動脫他褲子、騎到他身上約2分鐘，並不是他性侵小萱。

一審法官認為，小萱能清楚陳述先和男友發生性行為、又坐在曾男身上、摸曾男頭髮及聽他聲音，發現曾男並非他男友並翻身下來等情，可見她案發時雖有喝酒，但是否已達刑法第225條所謂對於外界事物失去知覺，處於無可抗拒的狀態，並非無疑，且小萱表示「喝得很醉根本不知道是誰、需要人攙扶」等語，卻能知道燈是否亮、房門有無上鎖，且稱「我有抗拒把他推開」，卻又陳述「沒有尖叫或求救，因為沒有力氣」，認為她供詞不一，且身上無任何傷痕，加上小萱身上並未驗出曾男DNA，因證據不足，判曾男無罪。

不過二審法官認為，事後阿偉曾傳訊和曾男對質，曾男理直氣壯表示「畢竟我是被她騎的」、「嗯啊她以為我是你」，可見兩人確實發生性行為，而曾男明知阿偉因女友酒醉，向他借房間休息，卻趁阿偉離開時擅闖房間，脫掉衣服躺下，已經有違常情，且曾男和小萱僅第一次見面，小萱並無意願和曾男性交，曾男卻趁她酒醉、無法分辨進入房間的人是不是男友的情況下，對小萱性交，判定曾男犯行屬實，審酌曾男曾從事水電、月薪約3萬等情，依犯犯乘機性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。