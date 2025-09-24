堰塞湖從形成到溢流僅2個月！地質技師曝難提前處置：重點在撤離

▲地質技師指出，馬太鞍溪堰塞湖因地形，重型機具無法進去，要談提前處置實有困難。（圖／農業部提供）

受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮縣連日豪雨不斷，造成馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，大量洪水挾帶泥沙湧入光復鄉周邊地區，截至今（24）日15時統計，已造成15人罹難、32人受傷、17人失聯的慘重後果，且目前警消仍持續搜救中。事故發生後，各界提出「是否有提前處置可能」的質疑，然而新北市應用地質技師公會理事長游威耀指出，馬太鞍溪堰塞湖位於重機具無法通行之處，要談提前處置實有困難，而後續採取的監測措施亦難稱有所缺失，因此僅能將重點放在撤離，盡可能降低災情。當地網紅廚師「海洋主廚愛爾文」也發文感嘆，從7月堰塞湖形成到9月下旬溢流，只有短短2個月的時間，「只祈求雨別再下，水快退去，大家好幫忙整理光復人的家園。」

據《中時新聞網》報導，新北市應用地質技師公會理事長游威耀在受訪時表示，這次造成洪災的馬太鞍溪堰塞湖，雖然不算台灣史上最大堰塞湖，但與過往案例不同，其陡峭崎嶇的「地形限制」，阻礙了重型機具進駐的可能性，使得提早整治的可行性下降，因此若要稱「有所疏失」，恐怕在實務面上有落差。

游威耀指出，在認定「提前處置」不可行的前提下，政府改採取加強監測，屬於合理判斷，且台灣在堰塞湖監測技術上已經具備一定水準，就結果來看預警系統亦有發揮作用，提前向民眾示警撤離，成功降低了傷亡。他認為這次的狀況，是「預警」與「實際撤離」出現落差，因此應當著重思考「如何落實撤離」，才是改善的上策。

游威耀還強調，堰塞湖具有「重複發生」的可能性，如過往的「草嶺堰塞湖」就曾在1862、1941、1942、1979、1999年因為颱風或地震因素重複形成。因此，本次馬太鞍溪堰塞湖難保只是個案，從長期來看，應當持續在當地監測地形地貌進行量化評估，且進行定期演練，縮短臨災時的決策時間，才能達成保護民眾、減災的效益。

此外，家族世代長居花蓮，自己也在吉安鄉開業的在地網紅廚師「海洋主廚愛爾文」（本名曾璽文）也在事故發生後發文，感嘆馬太鞍溪在去年0403地震後山體鬆動，今年7月帕薇颱風過後更是坍塌成為堰塞湖。僅2個月的積累加上颱風灌注，就造成大水溢流，灌入光復市區。面對災情，他呼籲不要急著推諉究責，並強調：「會發生這種慘狀誰也不願意，目前該進駐光復的單位都進駐了，只祈求雨別再下，水快退去，大家好幫忙整理光復人的家園。」

