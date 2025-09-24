風災重創花蓮釀15人亡！　韓國瑜、江啟臣各捐1個月所得

▲▼立法院長韓國瑜宣布與副院長江啟臣各捐出1個月薪水助花蓮救災重建。（資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害，截至今日15時統計，累積15人罹難、32人受傷，仍有17人失聯。立法院長韓國瑜下午宣布，面對如此災情，他和副院長江啟臣各捐出1個月薪水；立法院以及典亮基金會各捐出100萬元，做為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作，盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

「齊心守護攜手助花蓮，兩百多萬捐款盼引善舉，一起成災民最堅強後盾」，韓國瑜指出，花蓮的災情令人心痛難安，尚有多人安危未卜，許多家庭流離失所、處境憂惶。

面對如此災情，韓國瑜說，「本人和江副院長各捐出1個月薪水；立法院以及典亮基金會各捐出100萬元，做為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作。我們真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助」。

韓國瑜說，他在此邀請大家一起關注花蓮的災後需求，並給予支持與鼓勵，也向所有在前線救援的人員致敬，感謝您們守護我們的土地、以及每一條寶貴的生命，大家為受災鄉親祝禱、希望大家一切平安、重建美好家園。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）