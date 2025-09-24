　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：中央會全力支持花蓮縣府　盡速搶救受困國人

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。救災行動仍在持續。總統兼任民進黨主席賴清德今（24日）中常會上致詞時表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

據轉述，賴清德會中致詞時指出，過去幾天，強颱樺加沙來襲，非常感謝中央地方的防救災人員、國軍，以及水電網路等關鍵基礎設施的維運人員，全天候待命和支援。

賴清德表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

賴清德也提到，要感謝中央黨部在徐國勇秘書長帶領之下，和花蓮縣黨公職攜手合作，配合政府在地方的各項救災行動，並了解當地災後所需，提供相關協助，如物資的募集，必要時，也組成志工團，幫忙家園清理，支持民眾盡早恢復正常生活。

民進黨發言人吳崢會後受訪時指出，黨部目前已經由秘書長帶領展開救災，秘書長徐國勇會捐出10萬元拋磚引玉，中央黨部跟各地方黨部也都在協調，已經組成協助救災先遣小組到花蓮，由組織部主任張志豪帶隊，目前已經在花蓮尋找、協調收容及物資存放場所，目標是下午傍晚時刻就確認。

吳崢指出，一旦蒐集物資地點確認後，就會向黨公職、社會各界募集一起發揮愛心，協助救災，人力部分，全國各地方黨部已經在協調，會比照台南救災經驗組成志工隊，無論人力物力，希望協助花蓮鄉親盡快恢復生活。

吳崢也提到，國民黨主席朱立倫有號召響應捐款，這非常正面，也期盼看到臺灣各界不分黨派，大家一起來幫助花蓮鄉親，花蓮鄉親都是同胞，現在時間緊湊，黨部已經展開規劃跟行動，將相關資源投入花蓮。包含秘書長第一時間捐助金錢、盤點志工隊人力，現在花蓮交通還沒有完全恢復，只要當地條件許可，中央黨部跟各地黨部同仁都會直接到現場協助救災。

花蓮堰塞湖溢流釀災　台中國家級特搜隊出發了

花蓮堰塞湖溢流釀災　台中國家級特搜隊出發了

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流，導致馬太鞍溪橋遭大水沖斷，光復鄉多處地區嚴重淹水，造成10多人死亡以及多人失聯，災情告急。台中市消防局動員消防車13輛、特搜人員35名、醫生1名及2隻搜救犬，並攜帶水域救援、繩索與醫療等裝備，今天下午1點50分整備出發，火速趕赴災區，協助搶救受困民眾。

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

花蓮堰塞湖溢流成災　國民黨團提主管權責：中央需扛政治責任

花蓮堰塞湖溢流成災　國民黨團提主管權責：中央需扛政治責任

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

大雨下不停！光復鄉上游還有9千座泳池水量

大雨下不停！光復鄉上游還有9千座泳池水量

