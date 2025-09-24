　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被當性侵殺人犯！美男坐冤獄38年　獲史上最高「7.6億和解金」

海斯廷斯8月與加州英格爾伍德市達成和解，獲得2,500萬美元（約新台幣7.6億）賠償。（翻攝自Los Angeles Innocence Project）

圖文／鏡週刊

美國72歲男子海斯廷斯（Maurice Hastings）因一起1983年的性侵與槍殺案遭判無期徒刑不得假釋，直到近年透過DNA檢測證明清白才獲得平反。根據22日公開的法庭文件，海斯廷斯8月與加州英格爾伍德市達成和解，獲得2,500萬美元（約新台幣7.6億）賠償，律師指出這是加州史上最大筆的冤獄和解案。

《NBC》報導，海斯廷斯在聲明中表示，沒有任何金錢能彌補被奪走的38年人生，但這筆和解金為他漫長的抗爭劃下句點，他期待繼續人生。

當年受害女子魏德邁爾（Roberta Wydermyer）頭部中彈身亡，法醫在驗屍時採集到加害者體液，但海斯廷斯2000年申請DNA鑑定遭拒，直到2021年檢方重啟調查，證實精液並非出自他。2022年法院撤銷定罪，2023年更裁定他「事實上無罪」。

DNA資料後來比對出真凶為帕克奈特（Kenneth Packnett），此人1983年命案後不久即因汽車竊盜遭捕，警方當時在他身上找到與魏德邁爾隨身物相符的首飾與零錢包，但未追查其涉案。帕克奈特2020年已在獄中去世。

海斯廷斯如今定居南加州並積極參與教會。他的律師強調，加州及全美各地警方應從此案警惕，因為縱容嚴重失職將付出沉重代價。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

