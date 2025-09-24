陳駿季稱「沒潰堤危險」　王鴻薇曝光文件嗆：以為大家看不懂？

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，洪水沖毀市區、橋梁斷裂，依花蓮消防局統計已有14人死亡、34人受傷、129人失聯，但同時也引發朝野口水戰。國民黨立委王鴻薇今（24日）曝光文件指出，在野黨在7、8月就發現馬太鞍溪堰塞湖問題，要求中央政府提減災、監測、疏散和工程方案。農業部長陳駿季當時確說「沒有立即潰堤的危險」，現在來看，根本就是官僚殺人，請問民進黨，誰要出來負責？

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖再度出現溢流情況。（圖／攝影中心攝）



王鴻薇指出，昨天，樺加莎颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，目前各界正在全力搶救，然而卻看到，執政黨側翼、甚至黨公職，卻惡意消費災難，進行惡意抹黑的政治攻擊，也讓國人見識到，民進黨的噁心。

王鴻薇舉例，以民進黨立委吳思瑤為首，綠營側翼從昨天開始散佈花蓮縣長徐榛蔚不在的假訊息，惡意要造謠人在國外，她本人還在threads發文直指「卓榮泰邀傅崐萁赴災變中心聽取簡報是因為徐榛蔚不在國內」，但該場「災變中心聽取簡報」的時間點，徐榛蔚已在光復鄉救災。這是明顯的錯誤，但至今吳思瑤沒有道歉，也沒有刪文，這種吃人寫饅頭的行徑簡直讓人髮指。

王鴻薇提到，其實，民進黨會這樣，利用風災系統性的惡意攻擊花蓮，就是要模糊卸責，事實上馬太鞍溪堰塞湖問題，在野黨不分藍白，早就向中央政府反映，國民黨黨團就提案，從7月19日薇帕颱風後，7月27日的空勘影像就發現問題，8月就要求公共工程委員會、農業部、經濟部要與花蓮縣政府研提減災、監測、疏散和工程方案。這是立委鄭天財提案由國民黨團提出，但是當時農業部長陳駿季卻直接說沒有立即潰堤的危險。更不要說，民眾黨委員林憶君，8月院會質詢時，就已經提出「馬太鞍溪堰塞湖恐衝擊下游鄉鎮隱憂」的問題，但當時卓榮泰就站在那，相關部門還是以「該湖滿庫會以溢流方式而不會直接潰堤，因此無急迫危險性」就沒有下文。

王鴻薇說，以上這些這些直播都找的到，事實上中央對地方與在野黨早就提出的警示，置若罔聞。現在出事了，陳駿季躲起來，側翼和綠營民代出來烏賊戰掩護，以為大家看不懂嗎？一個月前的多方警告被民進黨當放屁，卓榮泰和這些高官，本可及早處理這些問題，卻擺出的這樣態度與作為，請問這不是官僚殺人，什麼麼是官僚殺人？請問民進黨，誰要出來負責？

▲▼ 野黨在7、8月就發現馬太鞍溪堰塞湖問題，要求中央政府提減災、監測、疏散和工程方案。（圖／國民黨立委王鴻薇提供）





