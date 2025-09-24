曾評估「爆破、虹吸」處理堰塞湖　農業部曝卡關原因：位置太遠

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（圖／攝影中心攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日溢流重創光復鄉，立委傅崐萁指在8月就要求農業部處理堰塞湖。農業部今（24日）指出，當時專家評估壩體穩定，沒有立即潰壩風險，專家也多次研商炸開壩體、虹吸抽水等引流洩壓方案，但因堰塞湖位置偏遠，重機具無法運抵，且專家評估10月就會自然溢流，工程手段介入在技術上與時效上是無法達成。

馬太鞍溪堰塞湖昨日因溢流重創光復鄉，事件更引發中央與花蓮縣地方責任歸屬問題。傅崐萁表示，在8月13日時就要求農業部處理堰塞湖，但農業部卻沒有處理。對於指控，農業部今日否認。

農業部林保署指出，7月26日發現堰塞湖後，先申請空勤小組帶小組前往監測，前後啟動17次空拍，並廣泛邀集國內專家學者及各機關召開會議，並召開3次專家會議，進行可行性與操作評估，研擬各種針對壩體的防減災手段，8月22日更在行政院指示下成立專案小組。

林保署進一步說明，立委傅崐萁8月13日質詢時，堰塞湖水位距離溢流口還有50公尺，根據專家當時評估，堰塞湖壩體穩定，在溢滿前沒有立即潰壩風險，但若是出現溢流，則會因不同情況而有不同程度的壩體破壞風險。

針對部分民眾認為應在堰塞湖溢堤前，透過壩頂降挖、炸開壩體、壩頂虹吸抽水等方式，以工程手段破壞壩體或引流來減少堰塞湖水量。

林保署指出，專家經過多次研商後曾提出引流洩壓方案，但由於堰塞湖相當偏遠，人員無法以步行到達，安裝水位監測儀器也要透過空勤總隊直升機，若要透過河道運送重型機具，光是利用挖土機開通河道就要耗時3個月，對施工人員來說也有安全疑慮，加上專家評估10月初堰塞湖就會自然溢流，顯示以工程手段介入在技術上與時效上是無法達成。

不過，林保署則進一步表示，有針對「晴天自然溢流、颱風或大豪雨快速溢流、地震、壩體自然發生管湧」等4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離機制。在9月21日發布黃色警戒，9月22日上午7點發布紅色警戒，並通知花蓮縣府應進行疏散。

▲農業部林保署人員8月29日在馬太鞍溪堰塞湖壩頂安裝水位計。（圖／農業部林保署提供）