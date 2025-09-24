　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾評估「爆破、虹吸」處理堰塞湖　農業部曝卡關原因：位置太遠

▲▼ 花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖再度出現溢流情況。（圖／攝影中心攝，下同）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（圖／攝影中心攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日溢流重創光復鄉，立委傅崐萁指在8月就要求農業部處理堰塞湖。農業部今（24日）指出，當時專家評估壩體穩定，沒有立即潰壩風險，專家也多次研商炸開壩體、虹吸抽水等引流洩壓方案，但因堰塞湖位置偏遠，重機具無法運抵，且專家評估10月就會自然溢流，工程手段介入在技術上與時效上是無法達成。

馬太鞍溪堰塞湖昨日因溢流重創光復鄉，事件更引發中央與花蓮縣地方責任歸屬問題。傅崐萁表示，在8月13日時就要求農業部處理堰塞湖，但農業部卻沒有處理。對於指控，農業部今日否認。

農業部林保署指出，7月26日發現堰塞湖後，先申請空勤小組帶小組前往監測，前後啟動17次空拍，並廣泛邀集國內專家學者及各機關召開會議，並召開3次專家會議，進行可行性與操作評估，研擬各種針對壩體的防減災手段，8月22日更在行政院指示下成立專案小組。

林保署進一步說明，立委傅崐萁8月13日質詢時，堰塞湖水位距離溢流口還有50公尺，根據專家當時評估，堰塞湖壩體穩定，在溢滿前沒有立即潰壩風險，但若是出現溢流，則會因不同情況而有不同程度的壩體破壞風險。

針對部分民眾認為應在堰塞湖溢堤前，透過壩頂降挖、炸開壩體、壩頂虹吸抽水等方式，以工程手段破壞壩體或引流來減少堰塞湖水量。

林保署指出，專家經過多次研商後曾提出引流洩壓方案，但由於堰塞湖相當偏遠，人員無法以步行到達，安裝水位監測儀器也要透過空勤總隊直升機，若要透過河道運送重型機具，光是利用挖土機開通河道就要耗時3個月，對施工人員來說也有安全疑慮，加上專家評估10月初堰塞湖就會自然溢流，顯示以工程手段介入在技術上與時效上是無法達成。

不過，林保署則進一步表示，有針對「晴天自然溢流、颱風或大豪雨快速溢流、地震、壩體自然發生管湧」等4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離機制。在9月21日發布黃色警戒，9月22日上午7點發布紅色警戒，並通知花蓮縣府應進行疏散。

▲▼農業部林保署人員在馬太鞍溪堰塞湖壩頂安裝水位計。（圖／農業部林保署提供）

▲農業部林保署人員8月29日在馬太鞍溪堰塞湖壩頂安裝水位計。（圖／農業部林保署提供）

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

相關新聞

堰塞湖溢流「空拍見湖水少75%」　林保署：蓄水估剩2300萬噸

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23日）溢流重創光復鄉。農業部林保署表示，今（24日）清晨以啟動無人機進行空拍勘查，發現溢流口壩頂已遭水流下切80公尺，湖水也比昨天縮減75%，仍維持紅色警戒，呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道，林保署也會儘速依最新狀況重新研擬防災警戒機制。

花蓮堰塞湖溢流釀14死　國民黨捐100萬救災

「棒球人才搖籃」花蓮光復受重創　蔡其昌與6職棒球團捐款50萬救助

堰塞湖溢流重創花蓮光復　慈濟備妥兩千戶物資、動員志工進駐

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

