政治

釋昭慧力推拒領普發1萬　游淑慧：人民拿回自己的錢還要被道德綁架

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師日前倡議「拒領普發1萬」運動，喊話以民間力量搶救國庫、反對無差別大撒幣，引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今(24日)表示，應該要問誰把國家財政搞成這樣？才讓國家慘到要靠1人1萬續命？巧立名目、亂編亂花，這樣的政府才要感覺恥辱。她直言，這段時間，誰才在認知作戰？人民拿回自己的錢還要被道德綁架。

游淑慧表示，釋昭慧法師不領1萬、自己尊重，但釋昭慧提到救國庫和國家續命一說，那就應該要問問誰把國家財政搞成這樣？應該先質疑民進黨執政9年，怎麼揮霍掏空國庫？才讓國庫要救、國家慘到要靠1人1萬來續命？

游淑慧提到，釋昭慧法師說「如果家裡要普發給每個人1萬元，但是父母必須向銀行舉債來發，會安心拿這筆錢嗎？可是大家好像被認知作戰到，沒有感覺去拿舉債發出來的錢是恥辱，反而很理所當然，這讓她覺得很驚訝」，釋昭慧法師身為2025年的現代法師，居然還有政府是大家父母的父權觀念，自己相當驚訝。

游淑慧表示，政府先超徵多拿了5千多億，只是要求還2千多億，結果為何變成舉債還錢？巧立名目、亂編亂花，這樣的政府才要感覺恥辱。

游淑慧認為，這次普發1萬的前提在於「政府超徵」，大家希望的是超徵的稅，再還給人民，因此，「還」跟「給」是不同概念，政府也不是人民的父母，反而政府的財源都是人民繳納的各式稅捐收入在供應。

游淑慧說，所以釋昭慧法師的例子應該顛倒改成「父母辛苦工作，還要固定擠出小孩生活費，這個月給太多了，父母希望小孩還些回來，誰知不孝子把超拿的錢花光，然後唉唉叫要借高利貸還錢啦、我沒錢啦、爸媽你們好狠啊」。

最後，游淑慧強調，這段時間，誰才在認知作戰？人民拿回自己的錢，何其困難，還要被道德綁架。

▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

釋昭慧游淑慧普發1萬民進黨搶救國庫聯盟

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

