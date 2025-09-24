2026選戰起跑　羅智強國會主任陳冠安「宣佈參選內湖南港議員」

▲國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安宣佈投入參選港湖議員。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著2026年地方九合一選舉即將到來，各個政黨也正積極規劃備戰，國民黨立委羅智強國會辦公室主任、前國民黨青年部主任陳冠安今（24日）正式宣佈投入參選台北市議員（南港、內湖），爭取港湖鄉親的認同，爭取國民黨的提名。

陳冠安表示，自己從小住在港湖，擔任幕僚10年，當過智庫研究員，現在也正在攻讀台大政研所博士，有幸擔任過前台北市長郝龍斌的助理、前總統馬英九的秘書、立法院副院長江啟臣任國民黨主席時期的青年部主任、國民黨立委柯志恩競選高雄市長時的發言人、國民黨立委李彥秀任議員時的議會主任，以及羅智強國會主任。

陳冠安強調，他從政的初衷，絕不是升官發財，而是擁有足夠的能力，能為這個國家、這座城市和普羅大眾，做出奉獻。這幾年相信許多人都非常憤怒，十分厭惡政客利用鬥爭來爭權奪利，把公共政策當成派系分贓的籌碼。政治，變成我們討厭的樣子。但政治，不該是政客牟利的工具，而應是為人民謀公眾之利的場域。

陳冠安說，自己投身政治、投入參選，就是希望打破被意識形態所綁架的仇恨對立，以及衍生的貪贓舞弊。用具體政策、用實際行動，以民為本，為人民而戰，讓民生議題重新變成政治的重點。民之所欲，即是我向。

陳冠安表示，今年4月，他成為民進黨司法追殺的當事人（罷瑤案），一個最後不起訴的清白之人，沒有任何實質證據，就在清晨被搜索，就要被北檢偵訊數十個小時，甚至承擔跟共諜一樣高額的保釋金，然後再被綠營網軍側翼連番攻擊。他的家人跟他說，參與政治怎麼這麼可怕。所以我們這一代，絕不能對民進黨的倒行逆施坐視不管，或許我們資源有限，但有一顆為中華民國奮鬥的心，就能戰鬥到底、就該戰鬥到底。

陳冠安承諾，當選後會不斷關注在居住正義、教育公平、交通安全、勞權改革、青年發展、動物保護、醫療長照、育兒幼教、城市革新等議題，讓每一分預算都用在刀口上，讓每一項建設都能改善市民的生活品質。請給他一個機會，讓我走進議會，為人民發聲，為港湖努力，為中華民國奉獻，「選冠安，港湖安，謝謝大家！」