　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026選戰起跑　羅智強國會主任陳冠安「宣佈參選內湖南港議員」

▲國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安宣佈投入參選港湖議員。（圖／陳冠安提供）

▲國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安宣佈投入參選港湖議員。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著2026年地方九合一選舉即將到來，各個政黨也正積極規劃備戰，國民黨立委羅智強國會辦公室主任、前國民黨青年部主任陳冠安今（24日）正式宣佈投入參選台北市議員（南港、內湖），爭取港湖鄉親的認同，爭取國民黨的提名。

陳冠安表示，自己從小住在港湖，擔任幕僚10年，當過智庫研究員，現在也正在攻讀台大政研所博士，有幸擔任過前台北市長郝龍斌的助理、前總統馬英九的秘書、立法院副院長江啟臣任國民黨主席時期的青年部主任、國民黨立委柯志恩競選高雄市長時的發言人、國民黨立委李彥秀任議員時的議會主任，以及羅智強國會主任。

陳冠安強調，他從政的初衷，絕不是升官發財，而是擁有足夠的能力，能為這個國家、這座城市和普羅大眾，做出奉獻。這幾年相信許多人都非常憤怒，十分厭惡政客利用鬥爭來爭權奪利，把公共政策當成派系分贓的籌碼。政治，變成我們討厭的樣子。但政治，不該是政客牟利的工具，而應是為人民謀公眾之利的場域。

陳冠安說，自己投身政治、投入參選，就是希望打破被意識形態所綁架的仇恨對立，以及衍生的貪贓舞弊。用具體政策、用實際行動，以民為本，為人民而戰，讓民生議題重新變成政治的重點。民之所欲，即是我向。

陳冠安表示，今年4月，他成為民進黨司法追殺的當事人（罷瑤案），一個最後不起訴的清白之人，沒有任何實質證據，就在清晨被搜索，就要被北檢偵訊數十個小時，甚至承擔跟共諜一樣高額的保釋金，然後再被綠營網軍側翼連番攻擊。他的家人跟他說，參與政治怎麼這麼可怕。所以我們這一代，絕不能對民進黨的倒行逆施坐視不管，或許我們資源有限，但有一顆為中華民國奮鬥的心，就能戰鬥到底、就該戰鬥到底。

陳冠安承諾，當選後會不斷關注在居住正義、教育公平、交通安全、勞權改革、青年發展、動物保護、醫療長照、育兒幼教、城市革新等議題，讓每一分預算都用在刀口上，讓每一項建設都能改善市民的生活品質。請給他一個機會，讓我走進議會，為人民發聲，為港湖努力，為中華民國奉獻，「選冠安，港湖安，謝謝大家！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

高市前議長曾麗燕遭延長限制出境、出海8個月

高市前議長曾麗燕遭延長限制出境、出海8個月

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢察官查出和胞妹等人，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領金額高達1330多萬元，高等法院高雄分院先前判處她12年有期徒刑、褫奪公權6年，由於押票即將到期，法院認為曾麗燕有相當理由足認有逃亡之虞，因此裁定延長出境、出海8個月。

台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

北市府臨時喊卡雙城論壇反嗆中央「卡蔣」　綠傻眼：市府自己反悔的

北市府臨時喊卡雙城論壇反嗆中央「卡蔣」　綠傻眼：市府自己反悔的

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

關鍵字：

國民黨陳冠安2026大選九合一選舉

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面