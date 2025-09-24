87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

記者陳煥丞、黃資真／花蓮報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水灌入光復市區造成嚴重災情，截至今(24日)已知14死、124失聯、34傷，位於大平村佛祖街一名87歲石姓阿嬤因瞬間湧入的泥流被淹沒身亡，女兒心痛表示，目前遺體仍困在家裡，希望盡快讓他入土為安。

▲87歲石姓阿嬤在家中被淹死，女兒哀痛不已。（圖／攝影中心攝，下同）



女兒紅著眼眶受訪指出，媽媽雖已高齡87歲，但身體還很硬朗，不過因突如其來的泥流，媽媽不幸被淹沒，丈夫跟兒子事發後趕緊回家想辦法救人，但也一度受困，險些沒命，幸好在屏東消防協助下，在凌晨3時許脫困。

女兒悲痛說道，平房一樓整個被淹沒，「房子也流走了， 所有家當通通沒有了」，但不幸中的大幸是母親遺體沒有被沖走，盼政府單位能盡快協助將遺體運出，好讓母親入土為安。

▲大安村長徐桭雄指出，目前村裡資源匱乏，無從清理家園。



大安村長徐桭雄表示，雖然已事先知道會溢流，但沒想到會造成如此嚴重的災情，且當下沒有類似海嘯警報響起通知民眾撤退，只能用LINE群組趕快通知大家上二樓；而今早居民開始清理家園，但手邊缺少物資，無從清理，加上因為橋斷，自來水管無法送水 ，自來水公司表示今早說會用桶裝方式定點讓居民取用 ，但至今仍沒看到，一切資源相當匱乏。