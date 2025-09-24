8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

記者陳家祥／台北報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（24日）批評，8月在處理災後特別條例的時候，就有委員示警花蓮馬太鞍堰塞湖要做預警監測，當時農業部長陳駿季說，經過評估沒有立即潰堤危險，「陳駿季，農業部長，8月的時候黨團協商告訴你這件事情有多嚴重、要求你趕快行動，結果你是部長位子坐太爽、坐在立院裡面講幹話，沒有立即潰堤危險？你要怎麼面對現在花蓮的鄉親？幾條人命背在你身上？」

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷召開「蠢到違憲，綠也掀桌」記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



黃國昌說，颱風時候在花蓮造成非常嚴重的災情，現在雖然在新聞上披露的是10多人死亡，但是失蹤人數恐怕現在還難以估計。他說，今天一早打了電話給國民黨團總召傅崐萁，表達民眾黨對於花蓮災情的關心以及支持。

黃國昌說，傅崐萁說他昨天第一時間趕回花蓮時，從台北回到花蓮整整開了快8小時的車，從北到南都很多道路斷裂。現在更擔心的是，從上游特別是馬太鞍溪的堰塞湖所導致的災情，還有不知道多少花蓮鄉親深陷在淤泥當中，「對這件事情，相信全國人民跟我們一樣，心裡都覺得非常難過」。

但黃國昌表示，剛剛聽傅崐萁說才知道，民進黨是沒有人性了嗎？昨天吳思瑤還在造謠說徐榛蔚縣長人在國外，「吳思瑤是不是昨天下午發文了？沒有人性，人家在救災，民進黨吳思瑤還在造謠，出來道歉、出來跟花蓮人道歉」。

「民進黨要沒人性到什麼程度，這種事情都幹得出來，人家在救災、妳在造謠。」黃國昌直言，抹黑人家為民進黨謀取政治利益，今天民進黨下午開中常會，請民進黨主席賴清德代表民進黨站出來說清楚講明白，這是不是民進黨的風格與態度？賴清德主席要怎麼處理這件事情？

黃國昌說，更讓人憤怒的是，這次釀成重大災情的花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，在今年上半年時，花蓮地方乃至於傅崐萁委員就不斷呼籲，請中央正視一定要處理、這件事情很危險。今年7月19日颱風解除後，7月27日直升機上去空拍影像比對災害範圍，災前地表坍塌裸露的面積300公頃，災後500多頃。

黃國昌指出，當初在處理有關災後特別條例的時候，特別有委員提出針對花蓮馬太鞍堰塞湖的事情，請行政院督導工程會、農業部、經濟部、花蓮縣政府，堰體檢災、建立預警系統、加強監測，包括建立預警系統、加強監測，評估天然壩堤的穩定性、預測潰堤影響範圍等，以及監測疏散等，所有經費在特別條例裡面處理。

黃國昌說，8月在針對特別條例進行協商時，農業部長陳駿季說，農業部會努力、經過評估沒有立即潰堤危險，「陳駿季，農業部長，8月的時候黨團協商告訴你這件事情有多嚴重、要求你趕快行動，結果你是部長位子坐太爽、坐在立院裡面講幹話，沒有立即潰堤危險？陳駿季你要怎麼面對現在花蓮的鄉親？幾條人命背在你身上？」

黃國昌直言，這件事情，陳駿季現在該做的事情趕快做，已經拖延夠久了，「現在事情趕快做，做完之後知所進退」。黃說，這就叫官僚殺人，不是沒有告訴你，沒告訴你說你不知道、告訴你說沒立即危險，民進黨的官這麼好幹喔？待在辦公室裡面造謠打擊政敵，正事不幹，釀成這麼大的災禍繼續搞鬥爭造謠。



黃國昌表示，卓榮泰聽說今天10點45分要到花蓮去，卓榮泰面對花蓮鄉親時事情要怎麼解決？說清楚講明白，這件事情對於花蓮救災，給居民援助、給花蓮鄉親必要生活上的協助，乃至於不幸，所有傷亡者必要撫恤，政府需要負責任來。民眾黨團會全力支持，而且會非常嚴肅的在國會中要求咎責。