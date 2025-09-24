深夜「洪水沖進光復鄉」直擊　傅崐萁：最不願看到的還是發生了

記者黃翊婷／綜合報導

強颱樺加沙掃過南台灣，花蓮縣23日下午發生馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流事件，導致溪水暴漲、沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉地區災情嚴重。有花蓮萬榮鄉的民眾目擊，同日深夜11時許洪水又湧入光復，引發網友關切，希望花蓮鄉親能挺過難關。

▲台東縣消防局人員前往花蓮協助救災。（圖／台東縣消防局）

有網友在Threads上發文表示，花蓮萬榮鄉的朋友在23日深夜拍到一段影片，眼見洪水又要湧進光復鄉，「希望花蓮平安」。

而關於馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流一事，國民黨花蓮縣立委傅崐萁在臉書發文表示，8月13日立法院朝野協商丹娜絲災後重建特別條例時，他以附帶決議納入堰塞湖工程，但當時農業部經評估認為沒有立即潰堤的危險，「很遺憾最不願看到的災情，還是發生了」，希望行政院能負起責任，由國會、地方政府全力支持，早日讓人民回到原有的安居樂業生活。

不過，也有網友聲稱，中央並非沒有監控，8月14日他就在馬太鞍溪，親眼目睹空勤直升機前來關心疏圳及上游堰塞湖的狀況。目前行政院長卓榮泰已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所，包括經濟部、環境部、陸軍等都進駐協助，幫助居民盡快恢復正常生活。