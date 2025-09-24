　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

▲▼雪隧,雪山隧道,國道5號,國5,高速公路,速限,超速。（示意圖／ETtoday資料照）

▲雪隧內設有最低時速70公里的速限。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

國道行駛不只要避免超速，過慢同樣觸法！國道公路警察局近日公布一輛小貨車行經國道5號雪山隧道北上路段，前方無車卻僅以時速42公里行駛，遠低於70公里最低速限，遭科技執法取締，最高可罰6000元。國道警方也幽默表示，「只能代替月亮懲罰你」。

國道警方23日在臉書粉專公布該案例，並附上監視畫面，直言「隧道裡就那兩個車道，前面都沒車你為何這樣開？後面的車子都想哭了」。照片顯示，小貨車在限速70公里路段僅以42公里龜速行駛，速度差距達28公里。警方提醒，雪山隧道北上路段常出現爬坡龜速車，行車務必保持安全距離。

▼雪隧內速限70，駕駛只開42公里，國道警方稱「代替月亮懲罰你」。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

▲▼雪隧內速限70，駕駛只開42公里。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛高速或快速道路若低於規定最低速限，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。條文同時規範未保持安全距離、未依規定行駛或變換車道、違規減速或停車等多項行為，皆屬可罰範圍。

該貼文引發網友熱烈討論，許多人痛批「比起超速，烏龜車才是交通毒瘤」，呼籲警方加強宣導，尤其是內線長期被低速車占用的亂象。有網友認為應比照嚴重超速規定加重處分，甚至建議「低於速限到一定程度就該吊扣駕照」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

【反擊來了】釋昭慧自爆月薪14萬　「我需要什麼供養？」

社會熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里只開42！國道警：代替月亮懲罰你

「街道消失如海」光復鄉最新空拍曝光

涉炒作和潤股價獲利近千萬　蘇家兄弟移送北檢

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

洪水強灌花蓮光復奪14命！　救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」救人

獨／起底淫邪清潔工！曾挾持正妹「欣賞」驚恐表情

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失　輸血2萬c.c.搶命

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

更多熱門

相關新聞

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

高額壽險保單要保人變更，當心惹上《遺贈稅》大麻煩！北區國稅局近期分享「抓漏」案例，有子女繼承富爸爸生前買的保單，自行變更要保人並主張保險收入未進帳，遭連補帶罰近百萬元。

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

國道爆胎自撞火燒車！熱心民眾救出昏迷駕駛

國道爆胎自撞火燒車！熱心民眾救出昏迷駕駛

苗124線33.5K處路樹倒塌！南庄警緊急排除

苗124線33.5K處路樹倒塌！南庄警緊急排除

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

關鍵字：

速限國道爬坡警示罰款雪隧雪山隧道

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面