雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

▲雪隧內設有最低時速70公里的速限。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

國道行駛不只要避免超速，過慢同樣觸法！國道公路警察局近日公布一輛小貨車行經國道5號雪山隧道北上路段，前方無車卻僅以時速42公里行駛，遠低於70公里最低速限，遭科技執法取締，最高可罰6000元。國道警方也幽默表示，「只能代替月亮懲罰你」。

國道警方23日在臉書粉專公布該案例，並附上監視畫面，直言「隧道裡就那兩個車道，前面都沒車你為何這樣開？後面的車子都想哭了」。照片顯示，小貨車在限速70公里路段僅以42公里龜速行駛，速度差距達28公里。警方提醒，雪山隧道北上路段常出現爬坡龜速車，行車務必保持安全距離。

▼雪隧內速限70，駕駛只開42公里，國道警方稱「代替月亮懲罰你」。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）



依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛高速或快速道路若低於規定最低速限，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。條文同時規範未保持安全距離、未依規定行駛或變換車道、違規減速或停車等多項行為，皆屬可罰範圍。

該貼文引發網友熱烈討論，許多人痛批「比起超速，烏龜車才是交通毒瘤」，呼籲警方加強宣導，尤其是內線長期被低速車占用的亂象。有網友認為應比照嚴重超速規定加重處分，甚至建議「低於速限到一定程度就該吊扣駕照」。