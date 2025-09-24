　
    • 　
>
遠傳積極佈局「智慧充電」　助竹市年減碳約2400公噸

記者蘇晟彥／台北報導

響應政府邁向2025淨零轉型，推動運具電動化及綠色運輸政策，遠傳積極擴大公有場域「智慧充電」版圖，取得公有停車場、國立大學、觀光風景區等九個公有大型場域智慧充電合約，專案數量及金額皆領先業界！未來完工後服務範圍將遍及桃園、新竹、南投到花東，更為花東縱谷國家風景區建置240kW超級快充12槍，相關充電樁設備也在本（9）月亞太永續博覽會亮相並受到矚目，展現在智慧充電服務的企圖。

▲▼遠傳提供

遠傳「智慧充電」服務提供一站式管理平台、MIT高品質充電樁建置、及7x24全天候維運服務，結合大數據分析人潮動線及停留時間，提供從超充、快充到慢充等6種功率充電樁的建置規劃，滿足多元場域車主需求，並可結合碳盤查計算電動車的減碳成效。

遠傳「智慧充電」服務目前已進駐遠東集團旗下包含遠企、SOGO、遠百等百貨商場；也協助新竹市政府積極建置超過250槍快慢充，打造全台充電服務密度最高的公有停車場，並攜手建置全台首座電動公車公共充電樁，先導公車已於去年12月正式營運，結合三槍同時充電的創新技術，能在短短15分鐘內完成公車快速補電，協助客運業者優化班次規劃和營運效率。未來預計每年可協助新竹市減碳約2,400公噸，實現綠色科技之都。

包括新竹市全區、桃園風景區等公有場域，及遠東集團旗下通路由遠傳自營的充電樁，皆搭配遠傳開發的「Charge Anywhere」App，支援多種帳號登入以及LINE Pay、信用卡、遠傳電信帳單等多元行動支付，方便車主隨時開啟定位查找充電樁、完成付款設定、掃描機台開始充電、及查閱充電紀錄。同時在管理平台也提供需量調度、充電站設備即時監控告警、以及一目瞭然的統計圖表，協助市府及場域主持續優化充電服務管理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

