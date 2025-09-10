　
3C家電

快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone 16即刻下殺降價賣

記者蘇晟彥／台北報導

全新的iPhone Air、iPhone 17於10正式登場，「加量不加價」吸引果粉討論，遠傳電信在同日火速公佈資費方案，指定方案月付1399元，iPhone 17就能0元起帶走，iPhone Pro Max 2TB搭配指定方案也只須30,300元，iPhone 16系列也將進行降價販售，將以優惠價格、熱門數位服務給用戶滿滿優惠。

▼遠傳率先公佈電信資費方案。

▲▼iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因。（圖／取自APPLE官網）


根據遠傳人氣票選活動初步統計，截至下午15點，選擇頂規機種iPhone 17 Pro / Pro Max的果粉，合計超過七成！顯示忠實果粉最想優先入手功能最強頂規機種，體驗新款iPhone完整魅力，而iPhone最輕薄的Air，也有15%的占比，顯示果粉迫不及待想體驗。今年新推出的iPhone 17「薰衣草紫」、iPhone Air「天空藍」配色，最受青睞，獲得超過近4成果粉指名。至於iPhone 17 Pro系列，則同樣以新色「宇宙橙」、「藏藍」最受歡迎，指名超過七成。

iPhone 16明起降價，最高現省9,000元
遠傳將於明(11)日起，先針對目前熱賣機款iPhone 16降價回饋果粉，不論是空機或專案皆降價， iPhone 16 128G、iPhone 16 256G降價4,000元，加上VIP最高5,000元優惠，最高現省9,000元，不管是最新機款或是熱賣款，遠傳一次滿足所有果粉需求！

加碼送數位服務最高3個月 全年「生活好康」享5折起優惠 滿足食衣住行育樂大小事
 遠傳致力於提供用戶最彈性的選擇與最超值的體驗，從購機方案到影音娛樂、音樂串流與資安防護，一站式打造最完整的數位生活服務，更貼心再獻好康優惠，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下「防駭心守護服務」3個月免月租，Spotify Premium首訂用戶享3個月免費，不論是追劇、聽音樂或上網都安心。

此外，遠傳貼心照顧用戶，不定期推出生活好康，包含超級門票5折起，指定演唱會或音樂劇都可以限量優惠價購買；首訂停車代收服務加送50元停車金及好禮，還有Netflix首購享88折、foodpanda會員8折、遠傳幣可兌換World Gym的1對1教練課程體驗、GU服飾滿額折80元優惠券，另外旅平險投保抽1,000遠傳幣，滿額送100遠傳幣等好康，豐富好康全年不定期推出。購買iPhone 新機搭配行動裝置保險保障您的手機在遭遇意外損壞、電池耗損或被竊時，獲得最全方位的保障，讓您無後顧之憂，輕鬆享受每一刻！

遠傳開放線上空機預約　抽 iPhone Air 再送限量購物金
遠傳也宣布將於明(11) 日中午 12 點起，於「遠傳空機大賞_iPhone 專區」開放線上預約登記，讓消費者能第一時間卡位心儀的新機。不僅如此，遠傳的空機預約貼心設計為 「先登記、後付款」，新機到貨後即可直接到全台遠傳直營門市輕鬆付款取機，兼具便利與安心。

為歡慶 iPhone 17 系列登場，遠傳同步推出限時加碼好康：凡於活動期間完成預約，不僅能參加抽全新 iPhone Air 的驚喜抽獎，還能立即領取限量 500元新機折價券，再加碼贈送 1,000元配件購物金，讓消費者到門市購機時，不僅能帶走最新 iPhone，也能輕鬆選購專屬配件，享受一次升級、雙重滿足的超值購機體。

遠傳iPhone 17系列新機預約登記網址 ： https://fetnet.tw/jVgjoh0RWG

（完整資費方案請至官網查詢）

▲▼ 。（圖／遠傳電信）

09/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？

日前遠傳、台灣大在通路經銷商端下架 4G 6XX吃到飽方案後引起討論，認為電信商有共識的要朝5G高滲透率前進。對此，9日台灣大舉辦「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日)前，總經理林之晨接受訪問時回應，這僅是針對經銷方案的調整，但並不認為4G、5G有什麼特別世代之分，而是針對不同消費者去做選擇，他同時強調，目前台灣大並不急著去提高5G滲透率，主要希望每個用戶都可以選擇到自己適合的方案。

遭傳「全面下架4G吃到飽」

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

遠傳MWC備戰6G「實現天地連網」

遠傳2024年市值破3000億

