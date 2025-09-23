LIVE／樺加沙外圍環流發威　氣象署晚間最新說明

記者柯沛辰／綜合報導

強颱樺加沙雖解除陸上警報，但中心位置仍在台灣西南西方，外圍環流持續影響全台。中央氣象署23日晚間7點25分發布14縣市豪大雨特報，並於晚間8點40分召開記者會，說明最新颱風動態，若路徑無特殊變化，將解除海上警報。

截至晚間8點30分，樺加沙位在鵝鑾鼻的西南西方約510公里處，正以每小時16轉22公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑300公里。

▼晚間8點30分颱風目前位置。（圖／中央氣象署）