　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨再轟！巨大樺加沙甩尾「豪雨續發」14縣市　2地區劇烈降雨紫爆

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲花東大雷雨持續。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

強颱「樺加沙」（Ragasa）陸上警報今（23日）早解除陸上警報，但受寬廣外圍環流影響，各地降雨持續，尤其花東及屏東山區有超大豪雨，中央氣象署晚間7時25分持續發布「豪雨特報」，氣象專家預報，今晚到明（24日）晨，花東仍有劇烈降雨，南部地區則是一陣陣雨勢。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，今晚至明晨花蓮、台東仍有劇烈降雨，南部地區則是一陣陣雨勢，其餘地區偶爾短暫飄雨或小雨。明天白天水氣逐漸減少，各地降雨明顯緩和，但花東地區仍有間歇大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

▲花東、屏東山區有超大豪雨等級降雨 。

氣象署指出，花東及屏東山區有超大豪雨，宜花及高雄山區有也有大豪雨，其餘多處豪大雨，最大時雨量是屏東縣瑪家鄉新瑪家的70毫米，最大3小時雨量是花蓮縣秀林鄉龍澗的165.5毫米。

氣象署統計，自21日0時至今天17時出現較大累積雨量如下：花蓮縣天祥616.5毫米，屏東縣泰武563毫米，宜蘭縣翠峰湖554.5毫米，台東縣向陽552毫米，高雄市南天池437毫米，南投縣小奇萊380毫米，台中市審馬陣328毫米，新北市福山313.5毫米，桃園市拉拉山278.5毫米。較大陣風如下：蘭嶼13級，彭佳嶼11級、恆春10級。

【19:25豪雨特報】
＊超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣
＊大豪雨：宜蘭縣山區
＊豪雨：新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市

▼雨不停，花東劇烈降雨紫爆。

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

男用女名字買車　律師揭下場：這種可憐的前女友們太多了

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

男用女名字買車　律師揭下場：這種可憐的前女友們太多了

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

生活熱門新聞

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

大雷雨整夜不停　「準博羅伊」最新路徑

台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

這款水果能改善睡眠！入睡時間縮短35％

鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

快訊／雨區擴大！　11縣市豪大雨特報

公館圓環「2個月後見真章」　Cheap喊2情況會道歉！

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

更多熱門

相關新聞

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情，總統賴清德23日晚間表示，他已請行政院長卓榮泰，指示中央災害應變中心統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施，並投入救援受困民眾。

堰塞湖溢流　 台北先遣搜救隊下花蓮救災

堰塞湖溢流　 台北先遣搜救隊下花蓮救災

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　卓榮泰指示災變中心統合各部會馳援花蓮

堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　卓榮泰指示災變中心統合各部會馳援花蓮

颱風造成屏東停電6268戶　今晚將全數復電

颱風造成屏東停電6268戶　今晚將全數復電

關鍵字：

氣象氣象雲豪雨特報樺加沙颱風颱風

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面