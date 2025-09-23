雨再轟！巨大樺加沙甩尾「豪雨續發」14縣市　2地區劇烈降雨紫爆

▲花東大雷雨持續。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

強颱「樺加沙」（Ragasa）陸上警報今（23日）早解除陸上警報，但受寬廣外圍環流影響，各地降雨持續，尤其花東及屏東山區有超大豪雨，中央氣象署晚間7時25分持續發布「豪雨特報」，氣象專家預報，今晚到明（24日）晨，花東仍有劇烈降雨，南部地區則是一陣陣雨勢。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，今晚至明晨花蓮、台東仍有劇烈降雨，南部地區則是一陣陣雨勢，其餘地區偶爾短暫飄雨或小雨。明天白天水氣逐漸減少，各地降雨明顯緩和，但花東地區仍有間歇大雨。

▲花東、屏東山區有超大豪雨等級降雨 。



氣象署指出，花東及屏東山區有超大豪雨，宜花及高雄山區有也有大豪雨，其餘多處豪大雨，最大時雨量是屏東縣瑪家鄉新瑪家的70毫米，最大3小時雨量是花蓮縣秀林鄉龍澗的165.5毫米。

氣象署統計，自21日0時至今天17時出現較大累積雨量如下：花蓮縣天祥616.5毫米，屏東縣泰武563毫米，宜蘭縣翠峰湖554.5毫米，台東縣向陽552毫米，高雄市南天池437毫米，南投縣小奇萊380毫米，台中市審馬陣328毫米，新北市福山313.5毫米，桃園市拉拉山278.5毫米。較大陣風如下：蘭嶼13級，彭佳嶼11級、恆春10級。

【19:25豪雨特報】

＊超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣

＊大豪雨：宜蘭縣山區

＊豪雨：新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市

▼雨不停，花東劇烈降雨紫爆。


