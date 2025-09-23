民航局爭取加入ICAO　組團赴加拿大與各國會談

▲民航局組團赴加拿大與各國會談。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）9月23日起在加拿大蒙特婁召開第42屆大會，台灣仍未受邀。交通部民航局組團前往加拿大，配合外交部舉辦系列活動，副局長林俊良今指出，此次密集安排與多國單位雙邊會談，同時呼籲國際支持台灣參與ICAO。

ICAO23日起在加拿大蒙特婁召開，我國民航局組成ICAO行動團，19日抵達蒙特婁展開相關活動，並於當地時間9月22日上午於加拿大國會國家新聞發布廳舉辦國際記者會，加拿大國會議員Judy Sgro及Michael Cooper到場聲援，並公開支持台灣參與ICAO。

民航局指出，國際媒體除關注台灣被排除ICAO的問題，也詢問各國能如何協助，以及台灣參與ICAO的意義與貢獻。交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話，並指出，中國近年多次未依ICAO規範提前公告，即逕行在Taipei FIR發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本，唯有台灣納入ICAO合作機制，才能確保「無縫天空」。

林俊良進一步強調，唯有包容所有利害關係人，才能確保國際航空安全無縫銜接，台灣願基於專業實力與責任，攜手國際民航社群，實現「安全天空、永續未來」願景。

民航局指出，因無法參與ICAO，無法在大會就相關議題進行討論，行動團也將透過與友邦、友我國家及民航專業非政府國際組織的雙邊會談，掌握重要民航議題最新進展，以利接軌國際。

