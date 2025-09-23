　
民航局爭取加入ICAO　組團赴加拿大與各國會談

▲▼民航局組團赴加拿大與各國會談。（圖／民航局提供）

▲民航局組團赴加拿大與各國會談。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）9月23日起在加拿大蒙特婁召開第42屆大會，台灣仍未受邀。交通部民航局組團前往加拿大，配合外交部舉辦系列活動，副局長林俊良今指出，此次密集安排與多國單位雙邊會談，同時呼籲國際支持台灣參與ICAO。

ICAO23日起在加拿大蒙特婁召開，我國民航局組成ICAO行動團，19日抵達蒙特婁展開相關活動，並於當地時間9月22日上午於加拿大國會國家新聞發布廳舉辦國際記者會，加拿大國會議員Judy Sgro及Michael Cooper到場聲援，並公開支持台灣參與ICAO。

民航局指出，國際媒體除關注台灣被排除ICAO的問題，也詢問各國能如何協助，以及台灣參與ICAO的意義與貢獻。交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話，並指出，中國近年多次未依ICAO規範提前公告，即逕行在Taipei FIR發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本，唯有台灣納入ICAO合作機制，才能確保「無縫天空」。

林俊良進一步強調，唯有包容所有利害關係人，才能確保國際航空安全無縫銜接，台灣願基於專業實力與責任，攜手國際民航社群，實現「安全天空、永續未來」願景。

民航局指出，因無法參與ICAO，無法在大會就相關議題進行討論，行動團也將透過與友邦、友我國家及民航專業非政府國際組織的雙邊會談，掌握重要民航議題最新進展，以利接軌國際。

▲▼民航局組團赴加拿大與各國會談。（圖／民航局提供）

▲民航局組團赴加拿大與各國會談。（圖／民航局提供）

相關新聞

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

加拿大政府近日宣布承認巴勒斯坦國家地位，引發國內外關注，但同時卻對台灣爭取參與國際民用航空組織（ICAO）保持沉默。此舉被批評為外交政策上的雙重標準。

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　部分航班延誤

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　部分航班延誤

美參議員克魯茲籲挺台參與ICAO　外交部致謝

美參議員克魯茲籲挺台參與ICAO　外交部致謝

關鍵字：

ICAO加拿大民航局

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

