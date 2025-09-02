草屯鎮加碼1到5歲「2萬生日禮金」　加生育津貼每人14萬起跳

▲草屯鎮擬推1至5歲兒童每人每年發放2萬元生日禮金，圖為該鎮土城公辦民營托嬰中心。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

少子女化巨浪衝擊，各級政府為提振生育率和人口數都絞盡腦汁；草屯鎮繼3年前將生育津貼加倍至4萬元，目前又規劃針對1至5歲鎮民每人每年發放2萬元「生日禮金」，預算案將在10月、11月於鎮民代表會審議，若通過將於明年正式上路，成為全縣13鄉鎮市創舉。

南投縣同時受少子女化和台中市磁吸效應影響，人口數已跌破50萬人，草鎮公所為減緩人口流失，於2022年先將第一、二胎的生育津貼從2萬元加碼至4萬元，第三、第四胎更高達6萬和7萬元，果然每年都新增600多名新生兒、人口呈緩步成長，截至8月份為9萬7264人，已穩定超越縣府所在的南投市，並在「全國第一大鎮」與新竹縣竹東鎮持續拉鋸。

鎮公所指出，過去已有其他縣市實施兒童「生日禮金」的作法，對於刺激人口成長成效也相當卓著，因此參考成例進行規劃：凡設籍草屯鎮的1至5歲兒童，每人每年都可領取2萬元，若加上生育津貼，等於在草屯出生且一直維持戶籍至5歲的孩子，一人最少都能領取14萬元補助，對年輕父母而言將減輕更多家庭經濟負擔。

鎮公所說明，本項政策預算將於10月送入鎮代會審議，屆時也將與鎮民代表充分溝通、交換意見，希望促成美事於明年正式施行，朝向進一步提升人口數、升格「草屯市」的目標邁進。